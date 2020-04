Evotec geht eine strategische Partnerschaft und Beteiligungsvereinbarung mit Leon-Nanodrugs (eine GmbH) ein. Leon ist ein führender Wegbereiter für Nanotechnologie in der Pharmaindustrie mit Sitz in München. Im Rahmen der Vereinbarung werden Evotec und Leon bei ausgesuchten Wirkstoffentwicklungsprogrammen kooperieren, um die Effektivität klinischer und kommerzieller Nanowirkstoffe zu maximieren.

Leons Technologie ist darauf ausgerichtet, Wirksubstanzen in Nanopartikeln zu binden, um eine höhere Löslichkeit und verbesserte Bioverfügbarkeit zu erreichen. Löslichkeit ist ein wichtiges Kriterium für oral verabreichte Wirkstoffe und deren Wirksamkeit.

Die Evotec-Aktie bewegt sich nun schon seit Mitte 2018 in einem breiten Seitwärtstrend zwischen 18 und 26 Euro (siehe Wochenchart unten). Ein positives Signal wären Kurse über 27/28 Euro. Evotec bleibt ein spannender Biotech-Titel mit Aufwärtspotenzial. Die Bewertung ist traditionell stattlich.

Evotec-Aktie (Wochenchart): langfristige Seitwärtsbewegung



Bildquelle: Klicker / pixelio.de

Evotec-Aktie // Mit Nanomedizin zu neuen Höhen was last modified: by