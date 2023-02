Hgears-Aktie // Aufwärtsgang einlegen

Der Börsenwert von Hgears beträgt nur noch klägliche 68 Millionen Euro. Das ist nicht sonderlich viel für ein Unternehmen mit einem Eigenkapital von 88,2 und einem Zahlungsmittelbestand von 37,2 Millionen Euro (jeweils die Zahlen Ende Juni 2022), auch wenn sich in der Halbjahresbilanz noch Verbindlichkeiten in Höhe von 66,8 Millionen Euro finden.

Immerhin konnte der 1958 gegründete Spezialgetriebehersteller nach neun Monaten einen Konzernumsatz von 103,6 Millionen Euro und einen operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) von 11,9 Millionen Euro vorweisen. Im Gesamtjahr 2022 will Hgears einen Umsatz von 134 bis 138 Millionen Euro und ein bereinigtes Ebitda von 14 bis 17 Millionen Euro vorweisen. Mittelfristig sei sogar eine Umsatzverdoppelung auf 250 Millionen Euro angestrebt, wie CFO Daniel Basok auf den neunten Hamburger Investorentagen (HIT) in Aussicht stellte, wobei sich der Umsatz im Bereich E-Mobilität sogar auf 150 Millionen Euro verdreifachen soll.

Hgears hofft ihr auf den E-Mobilitätsboom, wohl nicht zu Unrecht. Mit Elektromotoren angetriebene Fahrzeuge werden vor allem in Städten und im Freizeitbereich in den kommenden Jahren weiter (deutlich) zunehmen. Schon jetzt sind in den Bergen fast nur noch E-Bikes zu sehen, für diese Hgears Getriebe- und Antriebsteile zuliefert. Ein Wachstumsmarkt werden auch (kleinere) E-Autos und Heimwerker- und Gartengeräte sein. Daneben beliefert Hgears auch Getriebeteile für Verbrennerfahrzeuge, die noch lange auf unseren Straßen zu finden sein werden. Der Umsatz im E-Mobiltätssegment betrug 2022 in den ersten neun Monaten 69 Prozent.

Mit stabileren Lieferketten und einen wahrscheinlich nicht ganz so hohen Kostendruck stehen die Chancen, angesichts der günstigen Bewertung der Hgears-Aktie, recht gut, dass es mit den Kurs wieder aufwärts geht. Grundsätzlich hat Hgears ein funktionierendes Geschäftsmodell und bewegt sich in einem wachsenden Markt.

Technisch könnte sich eine etwa untypische umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausbilden. Dazu müsste die Zone bei acht Euro überschritten werden. Positiv auch: Die Markttechnik hat die letzten Tiefs nicht mehr nachvollzogen. Die Hgears-Aktie ist ein reizvolles Investment für spekulative Anleger.

Hgears-Aktie (Tageschart): nachlassende Abwärtsdynamik



Bildquelle: Hgears; Chartquelle: stock3.com

