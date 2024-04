Rational-Aktie // Attraktivität hat ihren Preis

Was für ein feines Unternehmen: Rational, der Ausrüster für Profiküchen aus dem bayerischen Landsberg am Lech. Im Jahr 2023 konnte Rational beim Umsatz nochmal 100 Millionen Euro draufpacken und bleibt damit über der Milliarden-Euro-Grenze, in Zahlen: 1.126 Millionen Euro.

Bereits in den ersten neun Monaten 2023 wies Rational starke Umsatz- und Ergebniszahlen, vor allem in Asien und Nordamerika, aus. Entgegen den Erwartungen wurde das vierte Quartal 2023 – beflügelt durch ein starkes Jahresendgeschäft und einen Zusatzauftrag eines asiatischen Kettenkunden – mit 292,8 Millionen Euro zum umsatzstärksten Quartal der Unternehmensgeschichte.

Dabei arbeitet Rational traditionell sehr profitabel: Der Betriebsgewinn (Ebit) kletterte von 237,5 auf 277,0 Millionen Euro, was einer Ebit-Marge von 24,6 Prozent (Vorjahr: 23,2 Prozent) entspricht. Mittel- bis langfristig strebt Rational eine Ebit-Marge von 25 Prozent an.

Für das Jahr 2024 geht Rational von einem organischen Wachstum entsprechend der langfristigen Wachstumsrate bei anhaltend hoher Profitabilität aus. Preiserhöhungen seien nicht geplant. Das bedeutet voraussichtlich ein Wachstum der Absatzzahlen und Umsatzerlöse im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Vorjahr.

Rational bleibt auf Kurs. Neue Impulse könnten von der Neuentwicklung iHexagon kommen. Mit dem iHexagon ist es Rational als Erstem im Markt gelungen, Heißluft, Dampf und Mikrowelle so in den Garraum zu bringen, dass die Energie auf allen sechs Einschüben gleichmäßig verteilt wird, womit sich die Kochzeit verkürzt und Kosten durch den Einsatz von iHexagon gesenkt werden können.

Diese Unternehmensqualität – Wachstum plus hohe Marge – hat an der Börse allerdings ihren Preis. Bei einem Gewinn je Aktie von 18,98 Euro für das Jahr 2023 errechnet sich aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 42,5. Dennoch könnte sich ein Investment lohnen, da die Perspektiven für Rational passen: Durch den Fachkräftemangel und/oder die zunehmende Automatisierung von Küchenbetrieben sowie immer mehr System-Gastronomie-Betrieben dürften die Geräte von Rational weiter gefragt bleiben.

Für das Geschäftsjahr 2023 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 8. Mai 2024 eine Dividende in Höhe von 13,50 Euro je Aktie vor. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 71 Prozent des Konzernjahresüberschusses und liegt im langjährigen Mittel. Derzeit ergibt sich eine Dividenden-Rendite von 1,7 Prozent.

Ab der Hauptversammlung wird Rational auch wieder alle Indexkriterien vollumfänglich erfüllen und rechnet mit dem Aufnahmeentscheid in den MDAX Anfang Juni 2024.

Rational-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend

Bildquelle: Rational; Chartquelle: stock3.com