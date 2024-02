LPKF Laser-Aktie // Machen kleine Dinge die Aktie wieder groß?

Die Dinge werden immer kleiner, sagt LPKF Laser-CFO Christian Witt auf den Hamburger Investmenttagen (HIT). Für den Laser-Spezialisten sei das eine Wachstumschance. Nur leider zeigt sich das derzeit so gar nicht im Aktienkurs, der eher abwärts gerichtet ist. Nun, zumindest bemüht sich das Papier im Bereich zwischen acht und zehn Euro um eine Bodenbildung.

Ob diese glückt? Technisch wäre es wichtig, dass die 200-Tage-Linie nicht erneut deutlich unterschritten wird und sich die LPKF-Aktie über 8,50 Euro hält (siehe auch Tageschart unten).

Dass es mit dem Kurs nicht so gut läuft, mag auch an der mageren Marge liegen: Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 geht der LPKF-Vorstand von einem Umsatz von 125 bis 135 Millionen Euro und einer Betriebsgewinn-Marge (Ebit) von drei bis sieben Prozent aus (der Geschäftsbericht 2023 wird am 21. März 2024 vorgelegt). Bei solchen Zahlen reagiert die Börse traditionell eher nicht euphorisch.

Geht es nach der Geschäftsleitung soll sich das – mittelfristig – aber ändern. Durch Umsatzwachstum und der daraus resultierenden Skaleneffekte strebt LPKF in den kommenden Jahren eine zweistellige Ebit-Marge an.

LPKF will hierfür eine einstellige Wachstumsrate für das Kerngeschäft erzielen und die neuen Geschäftsinitiativen im Halbleiter-, Display- und Biotechnologiemarkt sollen neben dem Kerngeschäft mittelfristig insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz beisteuern.

Ein Hoffnungsträger ist dabei der LIDE-Bereich (Laser Induced Deep Etching): Vergangenen September sprach sich ein führender Halbleiterhersteller für die künftige Verwendung von Glassubstraten aus – und beschleunigte damit die entsprechenden Aktivitäten in der gesamten Branche. Aus Sicht von LPKF ist die LIDE-Technologie ein wichtiger Baustein für den geplanten Einsatz von Glas in Hochleistungschips.

Spannend auch: Mittels Laser kleine Vertiefungen in Oberflächen „stanzen“, sodass dort beispielsweise einzelne Zellen zu Analysezwecken eingesetzt werden können, was bei Studien Zeit und Geld spart. Zudem ist LPKF auch in den Wachstumsbereichen Welding (Laser-Schweißen) und Solar tätig.

LPKF Laser ist ein reizvoller Wert für mutigere Anleger. Der Laser-Spezialist sollte vom zunehmenden Halbleiter-Bedarf und vom Trend zur Miniaturisierung profitieren.

LPKF Laser-Aktie (Tageschart): gelingt die Bodenbildung?

Bildquelle: LPKF; Chartquelle: stock3.com