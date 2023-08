Diese selektive Auswahl an Verpackungsmaterialien benötigt jedes Handelsunternehmen

Ob stationärer Handel oder E-Commerce: Finden Produkte einen Abnehmer, gilt es, sie sicher zum Empfänger zu transportieren. Bei dieser Aufgabe stehen Unternehmen vor einer Reihe an Herausforderungen. So sollte die Versandverpackung nicht nur möglichst nachhaltig, sondern vor allem effektiv und sicher sein. Gleichzeitig ist der Kauf von Verpackungen mit Kosten verbunden. Insbesondere Start-ups, die gerade neu in den Markt eintreten, müssen sich finanziell häufig auf Kosten-Nutzen-orientierte Lösungen beschränken. Welche Verpackungsmaterialien jedes Handelsunternehmen zur Hand haben sollte, um schnell und sicher versenden zu können, fasst dieser Beitrag zusammen.

Luftpolstertaschen für unförmige Gegenstände

Sie sind die wahren Alleskönner unter den Versandmaterialien und in vielen verschiedenen Varianten erhältlich: Luftpolstertaschen gibt es in den Formaten A6 bis A3. Die robuste Papierhülle ist im Inneren mit Bläschenfolie ausgekleidet. So werden die natürlichen Rundungen und Kanten des versendeten Gegenstandes gedämpft und vor mechanischen Schäden wie Stößen geschützt. Gleichzeitig haben Luftpolstertaschen ein geringes Eigengewicht und fallen bei der Berechnung der Versandkosten nach Gewichtsklasse lediglich marginal ins Gewicht. Luftpolstertaschen eignen sich für den Versand von Großbriefen, Maxibriefen, Bücher- und Warensendungen. Sie können entweder mit Packband oder mit Klammern verschlossen werden.

Klassische Briefumschläge für die Geschäftspost

Trotz den zunehmend digitalen Kommunikationswegen hat die klassische Briefpost noch lange nicht ausgedient. Insbesondere Geschäftsbriefe, die eine persönliche Originalunterschrift erfordern, gehören in einen länglichen Briefumschlag. Auf www.briefumschlaegebestellen.de können schlichte Umschläge für einen seriösen Geschäftsauftritt kostengünstig bestellt werden. Soll Kunden und Geschäftspartnern zum Geburtstag oder zu einem Jubiläum ein persönlicher Gruß übermittelt werden? In diesem Fall sind C6-Umschläge – gern auch in einer dezenten Farbgebung als Alternative zum weißen Umschlag – eine gute Wahl.

Kartonagen für Päckchen und Pakete

Saubere, ansehnliche Kartonagen werden für alle Waren und Güter, die nicht in eine Luftpolstertasche passen, benötigt. Der Umwelt zuliebe können Kartonagen von retournierten Artikeln mit wenigen Handgriffen aufbereitet werden: Das Entfernen alter Etikettierungen und ein neues Labelling genügen schon. Unternehmen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben oder grundsätzlich etwas für die Umwelt tun möchten, können sich bei der Auswahl von Kartonagen für ausgewählte Materialien entscheiden. So lassen sich beispielsweise Broschüren und andere stärkere Dokumente in einer Flachkartonage aus Graspapier versenden. Gilt es, Waren mit einem hohen Eigengewicht zu versenden, ist es sinnvoll, auf Kartonagen mit einer integrierten Schicht Wellpappe zurückzugreifen. Sie sind so belastbar, dass die Außenhaut vom Artikel im Inneren des Kartons nicht durchstoßen wird. Versandtaschen aus Karton sind eine Alternative zur Luftpolstertasche und eignen sich vor allem für gedruckte Werke.

Seidenpapier – edle Innenverpackung für Textilien

Wer Mode verkauft, bietet seinen Kunden einen kleinen Luxus-Bonus, indem die Waren in schlichtes oder farbiges Seidenpapier gehüllt werden. Mit seiner glatten, glänzenden Oberfläche macht es das Auspacken zu einem ganz besonderen Moment und einem Erlebnis, das im Gedächtnis des Empfängers verbleibt. Seidenpapier kann mit einem Logosticker verschlossen oder direkt mit dem Logo des Unternehmens bedruckt werden. Kleinere Lücken im Inneren eines Kartons lassen sich mit geknülltem Seidenpapier füllen. Mit seinem eleganten Erscheinungsbild kommt Seidenpapier einer Geschenkverpackung sehr nahe.

Fazit

Um beim Versand von Produkten für alle Eventualitäten gewappnet zu sein, bedarf es keiner größeren Investitionen. Mit einer kleinen Auswahl an Verpackungsmaterialien lassen sich die gängigen Versandherausforderungen stemmen. Neben Luftpolstertaschen, Kartonagen und klassischen Briefumschlägen lohnt es sich, mit edlen Komponenten wie Seidenpapier ein ausdrucksstarkes Highlight zu platzieren.

Bildquelle: Deutsche Bundesbank; Hinweis: Sponsored Content

Diese selektive Auswahl an Verpackungsmaterialien benötigt jedes Handelsunternehmen was last modified: Von