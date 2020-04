Teamviewer-Aktie // Wachstumsplus mit Aufwärtspotenzial

Die Corona-Krise führt bei Teamviewer zu einer signifikant zusätzlichen Nachfrage nach Remote-Access- und Home-Working-Lösungen. Seit der Verschärfung des Coronavirus-Ausbruchs zu einer Pandemie im März, erlebt die Teamviewer eine substantiell erhöhte Billings-Entwicklung.

In Verbindung mit einem guten Quartalsstart in den Monaten Januar und Februar, führt das zu einem beschleunigten Anstieg der Billings und Teamviewer rechnet mit einem Billings-Wachstum für das erste Quartal 2020 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum in Höhe von 60 Prozent oder mehr (Quartalsergebnisse gibt es am 12. Mai).

Die Geschäftsleitung von Teamviewer macht das offenbar mutig. Nach dem Börsengang im zurückliegenden Jahr soll nun auch über anorganisches Wachstum, sprich Zukäufe nachgedacht werden.

An der Börse wird das grundsätzlich positiv aufgenommen, auch wenn Übernahmen immer auch Risiken und durch höhere Kosten und Mehrorganisation (Integration) die Marge leiden kann. Aber gut, bei Teamviewer geht es um Wachstum, scheinbar egal wie.

Den Corona-Crash hat die Aktie gut weggesteckt und neue(!) Jahreshochs erreicht. Charttechnisch ist das eine Bestätigung des Aufwärtstrend. Die Aktie von Teamviewer bleibt ein sehr interessanter Wert mit weiterem Kurssteigerungspotenzial.

Teamviewer-Aktie: Aufwärts unter starken Schwankungen

Bildquelle: Teamviewer