Bilfinger-Aktie // Mit Gewinn- und Kurssprung

Nein, Bilfinger ist längst kein Bau-Unternehmen mehr. Der Konzern hat sich vielmehr zu einem Industriedienstleister entwickelt, der einerseits Wartung und Instandhaltung von Industrieanlagen durchführt, anderseits Komplettlösungen für große Anlagen und Infrastrukturprojekte liefert. Umso erstaunlicher ist, dass das Management – nach guten Zahlen für 2023 – auch für das laufende Jahr vor Optimismus strotzt. Die Börse reagiert mit einem Kurssprung.

Im Detail erzielte Bilfinger im Jahr 2023 Erlöse von rund 4,5 Milliarden Euro, was einem Plus von vier Prozent entspricht. Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern sowie vor Firmenwertabschreibungen (Ebita) ging es gar um rund 155 Prozent auf 191 Millionen Euro nach oben, was einer entsprechenden Marge von 4,3 Prozent entspricht.

Damit wurde beim Umsatz die Guidance erreicht, die bei 4,3 bis 4,6 Milliarden Euro lag. Beim Ebita gelang es Bilfinger hingegen die eigenen Ziele zu übertreffen, da hier die Ziel-Bandbreite bei 3,8 bis 4,1 Prozent lag.

2024 soll der Umsatz nun zwischen 4,5 und 4,8 Milliarden Euro durchs Ziel gehen, bei einer Ebita-Marge von 4,9 bis 5,2 Prozent. Möglich ist dies, da die steigende Komplexität von Produktion, die Zunahme der Bürokratie, die zunehmende Digitalisierung sowie der Fachkräftemangel viele Unternehmen veranlassen, Planung, Bau und Wartung ihrer Anlagen an Industriedienstleister auszulagern, wie der Konzern herausstellt.

Daher ist auch der Kurssprung am heutigen Mittwoch gerechtfertigt, der die Bilfinger-Aktie (590900) in der Spitze bislang auf 42,60 Euro führte, was einem Plus von mehr als zehn Prozent zum Vortag entspricht. Doch auch auf dem erhöhten Niveau ist der Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zehn noch attraktiv bewertet. Hinzu kommt die Dividende, die für 2023 auf 1,80 Euro erhöht wird. Somit erreicht die Dividenden-Rendite rund 4,2 Prozent. Langfristanleger können daher auf den fahrenden Zug aufspringen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (SW111Z) mit Cap bei 40 Euro und Laufzeit bis zum 20. September 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 40 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 40 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 8,0 Prozent (12,9 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 37,05 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Bilfinger-Aktie (Tageschart): im Höhenflug

Bildquelle: Bilfinger; Chartquelle: stock3.com