Bastei Lübbe-Aktie // Reizvolles Niveau plus Dividende

Das ist ein schönes Ergebnis vom Bastei Lübbe im vergangenen Geschäftsjahr 2022/23, was die Börse auch mit einem Anstieg seit Anfang Juni goutiert. Der Publikumsverlag steigerte den Umsatz um 5,5 Millionen Euro auf 100,0 Millionen Euro. Das liegt oberhalb der im Herbst angepassten Prognose von 90,0 bis 95,0 Millionen Euro. Stärkste Wachstumstreiber waren das Geschäft der community-getriebenen Verlagsmarke LYX und das Hörbuch-Label Lübbe Audio.

Gestiegen sind allerdings auch die Material- und Personalkosten sowie die Aufwendungen für Vertrieb und Werbung. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen erhöhten sich von 2,7 Millionen Euro im Vorjahr auf 5,4 Millionen Euro infolge der Wertberichtigungen bei Smarticular (Nachhaltigkeitsthemen) in Höhe von 2,7 Millionen Euro.

Der Betriebsgewinn (Ebit) sank so von 14,7 (2021/22) auf 7,2 Millionen Euro. Die Prognose sah ein Konzern-Ebit zwischen 6,0 bis 7,0 Millionen Euro vor. Bereinigt um Einmaleffekte liegt die operative Ergebnismarge bei 9,9 Prozent. Unter dem Strich ergibt sich ein Konzernperiodenergebnis von 4,0 Millionen Euro (Vorjahr: 11,0 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie beträgt 0,30 Euro nach 0,83 Euro, woraus sich aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktzeptablen 17,7 errechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 13. September eine Dividende von 16 Cent je Aktie vor. Im für das vergangene Geschäftsjahr waren es 0,40 Euro je Aktie. Immerhin errechnet sich aus den zu erwartenden 16 Cent derzeit noch eine Dividenden-Rendite von 3,0 Prozent.

Für das Geschäftsjahr 2023/2024 prognostiziert der Vorstand eine Umsatzspanne zwischen 100 und 105 Millionen Euro. Das Konzern-Ebit soll dabei zwischen 9,0 und 10,0 Millionen Euro betragen, was einer Ebit-Marge zwischen neun Prozent und zehn Prozent entspräche.

Bastei Lübbe setzt stark auf Community und seine Bestsellerautoren wie Ken Follett, Dirk Rossmann oder im Kinder- und Jugendbereich Jeff Kinney mit dem 18. Band der Reihe Gregs Tagebuch. Bei LYX werden die Bestsellerautorinnen Mona Kasten, Laura Kneidl, Ava Reed, Sarah Sprinz und Lena Kiefer neue Bücher veröffentlichen. Der Verlag bleibt auf (dezenten) Wachstumskurs und die Margen sind ordentlich. Allerdings muss sich zeigen wie sich Konsumflaute und Inflation auswirken: Wird Bastei Lübbe weiter gut Bücher verkaufen und lassen sich höhere Preise (Marge halten) beim Kunden durchsetzen?

Zurzeit ist die Börse optimistisch. Charttechnisch ist wichtig, dass die Zone bei 5,40 / 5,60 Euro überwunden wird. Aktuell könnte es sich lohnen ein paar Stücke ins Depot zu legen.

Bastei Lübbe-Aktie (Tageschart): über der 200-Tage-Durchschnittslinie



Bildquelle: Bastei Lübbe; Chartquelle: stock3.com

