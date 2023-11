Cenit-Aktie // GBC sieht Luft nach oben

Zukäufe, aber auch organisches Wachstum, bescheren Cenit weiter steigende Umsatz- und Ertragszahlen. Möglich ist dies, da die Nachfrage nach IT-Dienstleistungen auch im Zuge der Digitalisierung weiter anhält. Obwohl der Vorstand gleichzeitig den Ausblick aufn das Gesamtjahr bestätigte, tritt die Cenit-Aktien (540710) auf der Stelle.

Nach neun Monaten hat der Cenit bereits einen Umsatz von 133,30 Millionen Euro in den Büchern stehen. Dies entspricht einem Zuwachs von 15,1 Prozent. Die GBC Research-Analysten gehen davon aus, dass das organische Wachstum in etwa bei drei Prozent gelegen hatte. Für den Rest des Zuwachses waren hingegen die Zukäufe mip Management Informations Partner, PI Informatik und Active Business Consult verantwortlich. Zudem gab es Basiseffekte, da die per Ende Mai 2022 erworbene ISR Informations Products nun voll zurechenbar ist.

Auf der Ertragsseite sprang das bereinigte Betriebsergebnis (bereinigtes operatives Ebit) um 78,1 Prozent auf 5,60 Millionen Euro, allerdings von recht niedriger Vorjahresbasis aus. Dabei soll auch das eingeleitete Kostensenkungsprogramm Sirius einen positiven Ergebnisbeitrag beliefert haben, wie die GBC-Experten feststellten.

Beim Ausblick blieb die Guidance unverändert: So soll im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatz von rund 180,00 Millionen Euro (Vorjahr 162,20 Millionen Euro) generiert werden, bei einem Ebit von 9,50 Millionen Euro (Vorjahr 6,30 Millionen Euro). Ähnlich kalkulieren auch die GBC-Analysten, die in ihrer neuen Studie ein Ebit von 9,55 Millionen Euro erwarten, bislang allerdings sogar mit 9,80 Millionen Euro rechneten.

Daher sinkt auch das Experten-Kursziel von 21,00 Euro auf 20,90 Euro, das Kaufen-Urteil bleibt aber weiter bestehen. Dies überrascht allerdings nicht, da die Aktie schon geraume Zeit auf deutlich niedrigerem Niveau notiert, aber im Bereich um 11,50 Euro technisch gut unterstützt ist.

Leider bieten die Emittenten von Zertifikaten derzeit keine Papiere auf diesen Basiswert an. Speziell Discount-Zertifikate wären bei der vorhandenen Volatilität ein spannendes Produkt um in die Aktie verbilligt einsteigen zu können. Hier dürfen die Emittenten gerne nachlegen.

Cenit-Aktie (Tageschart): zuletzt ging es vor allem seitwärts



Bildquelle: Cenit, bearbeitet; Chartquelle: stock3.com

