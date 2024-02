Stabilus-Aktie // Dividenden-Abschlag und andere Reize

Heute, am Tag nach der Hauptversammlung, wird die Stabilus-Aktie mit ex Dividende gehandelt, das heißt, 1,75 Euro werden vom Kurs abgeschlagen, mit einem entsprechenden Minus notiert die Aktie. Für Anleger, die auf die Dividende verzichten wollen, können so dennoch von der Dividende durch einen günstigeren Einstandspreis profitieren.

Was den Umsatz angeht, lief das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 (endete am 31. Dezember 2023) recht erfreulich, die Erlöse legten um 5,1 Prozent auf 305,4 Millionen Euro zu.

Einen Umsatzrückgang in Höhe von 9,2 Prozent gab es hingegen in den USA, da dort gestreikt wurde. Darunter litt auch der (bereinigte) Betriebsgewinn (bereinigtes Ebit), das sich lediglich um 2,1 Prozent auf 33,3 Millionen Euro verbesserte.

Das entspricht einer bereinigten Ebit-Marge von immerhin 10,9 Prozent. Gegenüber den 11,2 Prozent im Vergleichszeitraum Q1 2023 und vor allem gegenüber den für das Gesamtjahr angestrebten 13 bis 14 Prozent ist es allerdings eine (kleine) Enttäuschung.

Dennoch ist Stabilus, das wird auch bei der heutigen Präsentation von Stabilus-CFO Stefan Bauerreis auf den Hamburger Investmenttagen (HIT) deutlich, ein spannendes Unternehmen: Mit seinen Gasfedern, Dämpfern und seinen neueren Powerrise-Systemen besetzt es im Automotiv-Segment einen Wachstumsbereich.

Immer weniger wollen ihre Kofferraumhaube selber öffnen und schließen, immer häufiger übernehmen das sogenannte Powerrise-Systeme. Künftig werden diese auch bei Autotüren eingesetzt, im Verbund mit Sensoren (sind Steine oder Bordsteine im Weg?) oder Radar (läuft ein kleines Kind gerade an der Tür vorbei?).

Daneben sind die Dämpfer in allen Lebenslagen zu finden: Bei Fenstern, Türen, Klappen, Stühlen, Schubladen, in Flugzeugen, bei Solarpanelen (bessere Ausrichtung nach Sonne und Wind) oder im Medizinbereich etwa bei Orthesen, um beispielsweise Arthrose-Patienten im Alltag noch das Anheben von einem Getränkeglas zu ermöglichen, wie Bauerreis auf den HIT ausführt.

Mit der nahezu abgeschlossenen Übernahme von Destaco (Roboter-Zubehör) soll neues Wachstum, auch in Zusammenschluss mit dem bisherigen Kerngeschäft, erschlossen werden. Im laufenden Geschäftsjahr will Stabilus so ein Umsatz von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro erreichen. Im Geschäftsjahr 2023 lag der Umsatz bei 1,2 Milliarden Euro und einer (bereinigten) Ebit-Marge von 13 Prozent.

Die Bewertung der er Aktie ist mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von, geschätzt, um die 16 ansprechend. Charttechnisch (siehe auch Tageschart unten) befindet sich das Papier an einer entscheidenden Marke: Wird der Bereich von 65/70 Euro überwunden, dürfte es noch deutlich stärker aufwärts gehen.

Stabilus-Aktie (Tageschart): spannende Konstellation

Bildquelle: Stabilus; Chartquelle: stock3.com