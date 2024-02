2G Energy-Aktie // Prognose erhöht und Chart-Hürde genommen

Bei der Aktie von 2G Energy hat sich in den vergangenen drei Jahre per saldo wenig getan. Unter großen Schwankungen pendelt das Papier grob zwischen 20 und 30 Euro. Derzeit notiert es bei 23,65 Euro. Allerdings und das ist positiv, hat die Aktie gerade den kurzfristigen Abwärtstrend gebrochen, nachdem die Unterstützung im Bereich von 20 Euro gehalten hat. Wird nun auch noch die 200-Tage-Durchschnittslinie bei aktuell 24,14 Euro überschritten, dann dürfte der Weg bis auf 27 oder gar 30 Euro aus technischer Sicht frei sein.

Das würde auch zur geschäftlichen Entwicklung des Spezialisten für Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, KWK-Anlagen, betrieben mit Erdgas, Biogas oder Wasserstoff) und Großwärmepumpen passen.

Im abgelaufenen vierten Quartal 2023 akquirierte 2G Energy Aufträge in Höhe von 47,5 Millionen Euro (Vorjahr: 37,1 Millionen Euro). Mit diesem Plus von 28 Prozent bestätigt sich die seit Jahresmitte abzeichnende Trendwende beim Auftragseingang, wobei die Situation in Deutschland/Europa und den USA herausfordernd bleibt.

Dennoch ist der Vorstand ist zufrieden: Der Auftragseingang im vierten Quartal 2023, in Verbindung mit dem hohen Auftragsbestand zum Quartalsanfang, sichere den Wachstumskurs weiter ab. Bei der Ebit-Marge rechnet 2G mit einer „Normalisierung“.

Für das Jahr 2024 erwartet der Vorstand, dass sich der deutsche Markt zumindest erholt und das Wachstum unterstütze. Dauerhaft hohe Strompreise und das Ausbleiben einer Gasmangellage, was zu wieder normalisierten Gaspreisen geführt habe, machten 2G-BHKW zu rentablen Investitionen.

Die Prognose für 2024 mit einem Umsatz von von bis zu 390 Millionen Euro und einer Ebit-Marge von 8,5 bis 10,0 Prozent bleiben deshalb bestehen. Für das kommende Jahr wurde die Umsatz-Prognose von 390 bis 430 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro erhöht.

Insgesamt sind das erfreuliche Nachrichten von 2G Energy, die für eine Fortsetzung des Kursanstiegs sprechen. Anleger sollen kurzfristig auf die 200-Tage-Durchschnittslinie achten.

2G Energy-Aktie (Tageschart): Hürde genommen

Bildquelle: 2G Energy; Chartquelle: stock3.com