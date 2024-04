Apontis Pharma-Aktie // Neuer Schwung

Hat die Tristesse bei der Aktie von Apontis Pharma ein (nachhaltiges) Ende? Die technischen Fakten sprechen zumindest dafür (siehe auch Tageschart unten): Der seit Oktober 2021 bestehende Abwärtstrend wurde inzwischen deutliche überschritten wie auch die 200-Tage-Durchschnittslinie, die als grobe Grenze zwischen Baisse und Hausse gilt. Zudem gelang es jüngst die Widerstandszone bei 6,70 Euro zu knacken und die Markttechnik beginnt zaghaft nach oben zu drehen.

Unterstützt wird dieser schubweise Anstieg von einem positiven Nachrichtenfluss. Ende März meldete das Pharma-Unternehmen für sogenannte Single-Pills (Medikamente mit unterschiedlichen Wirkstoffkombinationen) einen Umsatz für 2023 von 37,0 Millionen Euro. Das lag doch etwas über der reduzierte Prognose von 36,1 Millionen Euro (zum Vergleich 2022: 55,7 Millionen Euro).

Das operative Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwand (einmalig 5,6 Millionen Euro) betrug im Geschäftsjahr 2023 minus 7,7 Millionen Euro, etwas besser als die Prognose von minus 8,6 Millionen (vor Restrukturierungsaufwand).

Im laufenden Jahr sind drei weitere Single-Pill-Kombinationen geplant, was zunächst zu einer Prognose von 41,7 Millionen Euro Umsatz und Ebitda von 1,8 Millionen Euro geführt hat.

Nun hat Apontis Pharma einen auf fünf Jahre ausgelegten Vertrag mit Novartis Pharma zur Übernahme der Distribution und Vermarktung der patentgeschützten Arzneimittel Enerzair und Atectura – beides Asthma-Medikamente – für Deutschland abgeschlossen.

Apontis erwartet aus diesem Vertrag für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatzbeitrag von rund neun Millionen Euro und einen Ergebnisbeitrag von bis zu 1,5 Millionen Euro. Daher wurde der Ausblick für 2024 erhöhte; geschätzt wird nun ein Umsatz von 50,7 Millionen Euro und ein Ebitda von 3,3 Millionen Euro.

Bruno Wohlschlegel, Chief Executive Officer: „Novartis und Apontis Pharma verbindet eine langjährige Kooperation in der Vermarktung von Produkten, die wird nun fortgesetzt. Mich freut, dass gerade unser neues Multi-Channel-basiertes Go-to-Market-Modell Novartis überzeugt hat, die Distribution und Vermarktung an Apontis Pharma zu übertragen.“

Die Restrukturierungsmaßnahmen und die neue Strategie zeigen bei Apontis Pharma erste Erfolge. Single-Pills gelten als Wachstumssegment im Pharma-Bereich. Apontis hat derzeit 15 am Markt, drei weitere sollen in diesem Jahr folgen (im März wurde schon eine auf den Markt gebracht). Derzeit kommt Apontis auf einen Börsenwert von 65,5 Millionen Euro, was für den Turnaround-Wert attraktiv erscheint. Mit etwas technischem Schwung könnte es für die Aktie (zunächst) bis auf zehn/elf Euro gehen.

Apontis Pharma-Aktie (Tageschart): Zeichen für eine Kurswende

Bildquelle: Apontis Pharma, Screenshot; Chartquelle: stock3.com