Unidevice-Aktie // Positiver Effekt durch Black Friday und Cyber Monday

Da hat die Unidevice-Aktie an der charttechnischen Unterstützungslinie bei 0,97 Euro schön nach oben gedreht. Mit den Tiefstständen aus dem Jahr 2022 könnte sich ein belastbarer Doppelboden gebildet haben. Die nächste wichtige Hürde, die auf dem Weg nach oben überwunden werden müsste, ist die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 1,23 Euro verläuft.

Black Friday und Cyber Monday haben dem Smartphone-Broker wohl gut getan: Im Oktober lag der Umsatz mit 47,7 Millionen Euro um 15 Prozent über dem Vorjahresmonat. Am 9. November 2023 wurde zudem erstmalig im Jahr 2023 ein Tagesumsatz von mehr als vier Millionen Euro erzielt.

Die Rohmarge im Monat Oktober kam auf 1,82 Prozent vom Umsatz, gegenüber 1,77 Prozent in den ersten neun Monaten 2023. Zugelegt hat auch der Periodengewinn mit 357.000 Euro, was 0,75 Prozent des Umsatzes entspricht, gegenüber 0,35 Prozent in den ersten neun Monaten 2023. Ein Quartalsgewinn im vierten Quartal von wenigstens einer Million Euro wäre damit zu einem Drittel bereits jetzt erarbeitet.

Traditionell ist das Geschäft des B2B-Brokers für hochwertige Smartphones, vor allem von Apple (teilweise auch von Samsung), margenschwach. Der Gewinn sollte über die Menge und die Umschlagshäufigkeit gemacht werden. Unidevice kauft große Chargen von Smartphones und verkauft diese an Telekommunikationsunternehmen sowie an Groß- und Einzelhändler – und optimiert so die Lieferkette in dieser Branche. Da tut jede noch so kleine Margenverbesserung gut.

In diesem Jahr waren die Geschäfte der Unidevice von der Kaufzurückhaltung der Endkunden als Folge von Kaufkraftverlusten (Inflation) geprägt. GBC Research blickt deshalb mit einem Quäntchen Skepsis auf das Geschäftsjahr: Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach neun Monaten deute darauf hin, dass das Gesamtjahr 2023 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis unter dem Vorjahr liegen werde. Die Analysten von GBC reduzierten deshalb am 2. November 2023 das Kursziel von 3,10 auf 3,00 Euro; es bleibt jedoch beim Rating Kaufen.

Ein wenig Hoffnung für Unidevice machen auch die Einzelhandelsumsätze für Oktober insgesamt: Die Verbraucherausgaben sind recht üppig um 1,1 Prozent gestiegen – zwischen Juni und September stand im jeweiligen Monatsvergleich ein Minus. Möglich, dass es hier zumindest zu einer Stabilisierung kommt. Dem Kurs der Unidevice-Aktie würde das sicher beflügeln.

