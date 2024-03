Daimler Truck-Aktie // Geht die Rallye nach Dividenden-Plus und Ausblick weiter?

Schöne Dinge gibt es heute auf der Bilanzpressekonferenz von Daimler Truck zum Geschäftsbericht 2023 zu hören. Zusammengefasst: Das abgelaufene Geschäftsjahr war ein Rekordjahr, der Ausblick ist robust, es gibt eine ordentliche Dividende und ein Aktienrückkaufprogramm soll angestoßen werden. Anleger, was willst du mehr?

Entsprechend euphorisch fallen die Reaktionen an der Börse aus: Die Daimler Truck-Aktie legt prozentual gut zweistellig zu. Wichtige Widerstandslinien sind nun nachhaltig überwunden. Plusvisionen hatte über diese Chance vor rund einem Monat HIER berichtet.

Zu den Details: Der Absatz kletterte 2023 um ein Prozent auf 526.053 Fahrzeuge. Der Umsatz verbesserte sich dabei um zehn Prozent auf 55,9 Milliarden Euro. Noch deutlicher aufwärts ging es mit dem Betriebsgewinn (Ebit), es legte um 48 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Konzernergebnis von vier Milliarden Euro oder 4,62 Euro je Aktie, was ein Plus von 44 Prozent beziehungsweise 43 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 ist.

Daraus errechnet sich eine Ebit-Marge von schönen 9,3 Prozent und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von aktuell moderaten 9,4. Mit diesen Kennzahlen bleibt die Daimler Truck-Aktie nach wie vor attraktiv bewertet.

Hinzu kommt eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 (Vorjahr: 1,30 Euro), so die Hauptversammlung am 15. Mai dem zustimmt. Derzeit würde sich eine Dividenden-Rendite von 4,4 Prozent ergeben. Geld ist bei Daimler Truck da: Der freie Cash-flow aus dem Industriegeschäft betrug 2,8 Milliarden Euro (plus 61 Prozent).

Den Kurs zumindest stützen sollte ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zwei Milliarden Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten. Zum 31. Dezember 2023 kaufte Daimler Truck bereits 17.668.525 Aktien zu einem Erwerbspreis von insgesamt 557 Millionen Euro zurück.

Zurzeit kommt Daimler Truck auf eine Marktkapitalisierung von 35,5 Milliarden Euro. Das Eigenkapital beträgt 22,2 Milliarden Euro, der Kassenbestand 7,1 und das Wertpapierdepot 1,8 Milliarden Euro. Dagegen stehen Finanzverbindlichkeiten von 17,1 Milliarden Euro. Insgesamt ist der Konzern damit solide aufgestellt.

Daimler Truck blickt recht zuversichtlich in die Zukunft, das Unternehmen spricht von einem „robusten Ausblick“: Der Umsatz soll 2024 zwischen 55 und 57 Milliarden liegen bei einem bereinigten Ebit auf 2023er-Niveau (5,5 Milliarden Euro) und einer Umsatzrendite von 9,0 bis 10,5 Prozent (2023: 9,9 Prozent). Der freie Cash-flow soll leicht zulegen, das ist nicht unwichtig für weitere Dividenden-Zahlungen.

Ist es ratsam nun in die Euphorie hineinzukaufen? Rückschläge gibt es immer an der Börse, allerdings dürften dieser bei Daimler Truck mit Blick auf die Bewertung absehbar nicht wieder in den Bereich von 35 Euro führen. Gleichzeitig werden die Kurse nicht in den Himmel steigen, da Daimler Truck auch nicht rasant wächst. Wer Ende Januar einstieg: Gewinne laufen lassen.

Daimler Truck-Aktie (Tageschart): rasanter Anstieg

Bildquelle: Daimler Truck; Chartquelle: stock3.com