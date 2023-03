Syzygy-Aktie // Rekordumsätze und mehr Dividende

Bereits Ende Januar legte Syzygy relativ konkrete Zahlen für das Jahr 2022 vor. Demnach stieg der Umsatz um rund 17 Prozent auf den Rekordwert von 70,6 Millionen Euro. Das klassische operative Ergebnis (Ebit) sank hingegen minimal um ein Prozent auf 6,29 Millionen Euro, woraus sich eine ordentliche Marge von 8,9 Prozent errechnet. Allerdings sorgten Firmenwertabschreibungen letztendlich für Verluste. Da diese aber nicht die Liquidität belasten, profitierte die Syzygy-Aktie (510480), der auch die Analysten von GBC Research weitere Kursgewinne zutrauen.

Die Rekordumsätze waren möglich, da vor allem das Segment Deutschland mit einem Umsatzplus von 17 Prozent auf 55 Millionen Euro glänzte. Aber auch die internationalen Gesellschaften entwickelten sich positiv: Im Segment Großbritannien und USA stieg der Umsatz um rund 13 Prozent. Polen verzeichnete gar ein Wachstum von 26 Prozent. Erfreulich: Alle Auslandsmärkte liefern positive Deckungsbeiträge.

Die gestiegenen Zinssätze und der damit verbundenen höheren Diskontierungssätze machten aber Firmenwertabschreibungen von 11,4 Millionen Euro notwendig. Daher war das bereinigte Ebit mit 5,1 Millionen Euro negativ. Da dies die Liquidität nicht berührt, schlägt der Vorstand bereits jetzt eine Dividende von 0,22 Euro vor, die nach der Hauptversammlung am 11. Juli zur Auszahlung kommen wird. Dies entspricht einer Erhöhung um 0,02 Euro oder zehn Prozent. Somit erreicht die Dividenden-Rendite knapp vier Prozent, was wir vor allem im Branchenumfeld als sehr attraktiv einschätzen.

Für 2023 stellt der Vorstand bereits jetzt ein organisches Umsatzwachstum von ca. sechs bis acht Prozent sowie eine Ebit-Marge in einem Korridor von neun bis zehn Prozent in Aussicht. Zudem plant der Vorstand strategische Akquisitionen, um das Angebotsportfolio zu erweitern. GBC Research verweist in diesem Zusammenhang auf den operativen Cashflow von 12,6 Millionen Euro und auf eine Eigenkapital-Quote von 46 Prozent, die Zukäufe problemlos finanzierbar macht.

Mit Blick auf die bereits vorgelegte Guidance belässt GBC seine Prognosen unverändert. Im Rahmen des damit nur marginal veränderten Bewertungsmodells bleibt das Kursziel der Experten bei 9,35 Euro. Mit Blick auf die hohe Diskrepanz zum aktuellen Kursniveau um 6,00 Euro vergibt das Research-Haus logischerweise weiterhin das Rating kaufen. Positiv stimmt uns zudem die Charttechnik, die aus dem Zwischentief vom Herbst 2022 inzwischen einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet hat.



Syzygy-Aktie (Tageschart): geglückter Sprung über die 200-Tage-Linie



Bildquelle: Syzygy; Chartquelle: stock3.com

