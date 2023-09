Alpha Augmented Services // Weniger Luft spart Kosten und CO2

In unserer vernetzten Welt haben der globale Warenaustausch und Logistik eine zentrale Stellung. Ein Dilemma dabei: Der Warentransport ist mit negativen Effekten für die Umwelt verbunden. An der Börse feierten deshalb Dienstleister Erfolge, die versprechen, die Logistik zu optimieren und damit die Kosten und die Schadstoffemission zu verringern.

Aktionäre des US-amerikanischen Unternehmens Manhattan Associates (913804) konnten sich in den vergangenen drei Jahren über eine Kursverdoppelung freuen und auf Fünf-Jahres Sicht vervierfachte sich die Notiz nahezu. Das Unternehmen, das im laufenden Jahr rund 890 Millionen US-Dollar hochprofitablen Umsatz machen will, wird an der Nasdaq inzwischen mit 11,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Entsprechende Optimierungen von Lieferketten erhalten aktuell durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) zusätzlich kräftig Rückenwind.

Auf den europäischen Kurszetteln fehlen bislang noch Unternehmen, die auf diesen Bereich fokussiert sind – aussichtsreiche operative Innovationen scheint es jedoch zu geben. In den vergangenen Monaten machte die Firma Alpha Augmented Services AG von sich Reden. Das Unternehmen verspricht mit einer KI-basierten Softwarelösung die Ressourcen eines Unternehmens bei Warenverpackung, -versand und -lagerung optimal zu nutzen.

Bislang wird nämlich bei rund 90 Prozent aller Lieferungen umweltschädlich und kostenintensiv „verpackte Luft“ befördert. Bis zu 20 Prozent weniger CO2-Emission und eine Kostenreduktion in ähnlicher Höhe sollen mit der Lösung von Alpha Augmented Services möglich sein. Zudem ist das Angebot reibungslos in bestehende Order- und Logistikprozesse beim Versender und bei Logistikunternehmen integrierbar und kommt als Software as a Service (SaaS)-Modell ohne teure Anfangsinvestitionen aus.

Kein Wunder, dass potentielle Kunden und Investoren gleichermaßen bei Alpha Augmented Services anbeißen. Das Unternehmen zählt namhafte Personen aus dem internationalen Mobilitäts- und Logistikumfeld zu seinen Aktionären und hat jüngst eine Partnerschaft mit Scan Global Logistics geschlossen. Dieser internationale Logistikdienstleister ist mit über 3.500 Mitarbeitern in 160 Büros weltweit aktiv und wird seinen bestehenden und neuen Kunden das Produkt von Alpha Augmented Services anbieten.

Die Partner versprechen sich durch die Verknüpfung von ökonomischen und ökologischen Vorteilen ein entsprechendes Marktinteresse. Aus Branchenkreisen ist zudem zu hören, dass es weitere Partnerschaften mit einem großen globalen Logistikunternehmen geben soll. Alpha Augmented Services kombiniert im Management langjährige Logistikerfahrung mit hoher KI- und Softwareexpertise. Man darf gespannt auf die nächsten Entwicklungen des jungen Unternehmens sein.

Derzeit gibt es für Privatanleger noch keine Möglichkeiten, in das Geschäftsmodell von Alpha Augmented Services zu investieren. Es wäre dennoch zu hoffen, dass es prosperiert, denn davon profitieren unsere Umwelt und unser Portemonnaie über niedrigere Logistikkosten gleichermaßen.

