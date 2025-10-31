Merkur Privatbank-Aktie // Profitabler Wachstumskurs

Der – charttechnische – Ausbruch fand Anfang Juli statt: Da verlies die Aktie der Merkur Privatbank den jahrelangen Seitwärtstrend mit der oberen Begrenzungslinie bei rund 16 Euro. Seitdem hat das Papier deutlich zugelegt [Plusvisionen hat über das Chart–Signal HIER berichtet]. Könnte sich dieser Trend fortsetzen (siehe auch Tageschart unten)?

Nach den jüngsten Zahlen befindet sich der Bauträger-, Mittelstand- und Leasingfinanzierer in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2025 auf einem einem profitablen Wachstumskurs. Die Bank steigerte das Teilbetriebsergebnis in den ersten drei Quartalen 2025 im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 56,3 Millionen Euro.

Neben der starken Verbesserung des Zinsüberschusses um 19 Prozent auf 84,5 Millionen Euro machte sich auch der um 16 Prozent auf 25,4 Millionen Euro erhöhte Provisionsüberschuss positiv bemerkbar.

Die Kosten behielt die Merkur Privatbank dabei im Griff: Sowohl die Personalkosten mit 32,9 Millionen Euro (Vorjahr: 31,8) als auch die anderen Verwaltungskosten mit 22,3 (20,6) Millionen Euro legten unterproportional zu.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit legte um 19 Prozent auf 22,7 Millionen Euro zu, obwohl die Risikovorsorge von 13,8 auf 22,3 Millionen Euro angehobenen wurde. Hier macht sich wohl der nach wie vor indifferente Immobilienmarkt bemerkbar.

Die positive operative Entwicklung basierte vor allem auf den anhaltend hohen Kundenzuflüssen in die Assets under Management der Bank. Diese wurden gegenüber dem Jahresende 2024 von knapp über 4,1 auf fast 4,8 Milliarden Euro erhöht.

Nach drei Quartalen entwickelte sich die Vermittlung von Hypothekenfinanzierungen weiterhin erfreulich, deren Umsatz sich von 72,4 auf 96,9 Millionen Euro verbesserte, das gilt auch für die Nachfrage nach Bauträgerfinanzierungen.

„Das Geschäftsjahr 2025 ist bislang ein sehr erfolgreiches für die Merkur Privatbank, zumal wir in einem sehr anspruchsvollen Marktumfeld unterwegs sind. Bei den Assets under Management haben wir mit fast 4,8 Milliarden Euro bereits jetzt unser Gesamtjahresziel deutlich übertroffen. Neben der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten lässt sich eine Trendwende an den Immobilienmärkten erkennen.“ Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter

Charttechnisch sieht die Entwicklung der Merkur Privatbank–Aktie weiter sehr erfreulich aus; dazu passt eine gute Geschäftsentwicklung. Im Nebenwerte-Bereich bleibt die Aktie ein attraktiver Finanztitel.

Merkur Privatbank-Aktie (Tageschart): dynamisch aufwärts

Bildquelle: Merkur Privatbank; Chartquelle: stock3.com