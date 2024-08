Fuchs-Aktie // Die Pessimisten überrascht

Mehr als zehn Prozent verlor die Fuchs Vorzugsaktie (A3E5D6) in der vergangenen Woche. Schuld daran hatten vor allem Ängste, dass der Schmierstoff-Spezialist bei den an diesem Dienstag anstehenden Halbjahreszahlen den Markt enttäuschen wird, wie dies bei vielen konjunktursensitiven Titeln, die zudem mit der Autoindustrie in Verbindung stehen, zuletzt der Fall war. Doch Fuchs erreichte die Markterwartungen. Und schon setzte eine kräftige Gegenbewegung ein.

Tatsächlich können sich die Werte für die ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres sehen lassen: Der Betriebsgewinn (Ebit) zog um neun Prozent auf 218 Millionen Euro an, bei einem Umsatzminus von rund drei Prozent auf 1,76 Milliarden Euro. Der Erlösrückgang ist dabei einerseits auf niedrigere Preise, anderseits auf negative Währungseffekte zurückzuführen.

Allerdings war es speziell das Nord- und Südamerika-Geschäft, welches Fuchs zuletzt rette. Denn dort – aber auch in China – zogen die Gewinne recht deutlich an. Demgegenüber kam es in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) zu recht deutlichen Umsatzrückgängen, die der Konjunkturentwicklung geschuldet sind.

Trotz der wohl noch geraume Zeit anhaltenden Europa-Schwäche und einem wirtschaftlich angeschlagenen Deutschland bestätigte Firmenchef Stefan Fuchs die Jahresprognose, die einen Umsatz von rund 3,6 Milliarden Euro (Vorjahr: 3,54 Milliarden Euro) und ein Ebit von rund 430 Millionen Euro (Vorjahr: 413 Millionen Euro) vorsieht.

Ein Direktinvestment stufen wir aktuell trotzdem als zu risikoreich ein, da bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15 die konjunkturellen Gefahren nicht ausreichend berücksichtigt sind. Allerdings sorgte die Schwäche der vergangenen Börsentage und die jüngste Erholung für attraktive Konditionen bei Discount-Zertifikaten, die einen verbilligten Aktienkauf möglich machen.

Weiter gefällt das bereits im April [ Hier klicken ] vorgestellte Discount-Zertifikat (SU1UGY) mit Cap bei 40,00 Euro und Laufzeit bis Dezember 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 40,00 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 6,0 Prozent (14,5 Prozent p. a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 40er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 37,72 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Fuchs Vorzugsaktie (Tageschart): Korrektur der Korrektur

Bildquelle: Fuchs; Chartquelle: stock3.com