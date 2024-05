Heidelberg Materials-Aktie // Die Rallye kann weitergehen

Durchaus richtig lagen wir mit unserer Aussage von Anfang Oktober 2023, dass die Heidelberg Materials-Aktie (604700) weiter aussichtsreich bleibt [ HIER klicken ]. Denn der Titel legte vom damaligen Niveau um 74,00 Euro deutlich zu. Aktuell wechselt das Papier für rund 96,00 Euro den Besitzer. Zu Monatsbeginn markierte der Titel allerdings bei 103,60 Euro ein neues Rekordhoch, ehe der Dividendenabschlag (3,00 Euro) die Bewegung bremste.

Allerdings spürt auch die früher als Heidelberg Cement notierte Gesellschaft den konjunkturellen Gegenwind, der sich im ersten Quartal an einer geringeren Nachfrage festmachen lässt. Hinzu kam die geringere Anzahl an Arbeitstagen und schlechte Wetterbedingungen in Nordamerika.

Diese konnten nur teilweise durch Preiserhöhungen kompensiert werden. So sank der Umsatz im ersten Quartal um rund acht Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kam es zu einem Minus von rund zehn Prozent auf 232,0 Millionen Euro.

Damit lag der Konzern über der Markterwartung. Hilfreich für die Aktie war auch die Tatsache, dass der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte. So soll sich der um Währungseffekte sowie um Zu- und Verkäufe bereinigte Umsatz in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bei 21,2 Milliarden Euro einpendeln. Das Ebit, welches 2023 bei rund 3,0 Milliarden Euro betrug, soll zwischen drei und 3,3 Milliarden Euro durchs Ziel gehen.

Positiv für die Aktie ist die Marktstellung. Denn der Konzern gehört zu den größten Baustoffunternehmen der Welt, der in Deutschland Marktführer bei Zement, Transportbeton, Sand und Kies ist. Aber auch die Fundamental-Bewertung stimmt uns positiv, denn ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun und eine Dividenden-Rendite von 3,7 Prozent sind attraktiv. Und auch die Charttechnik signalisiert einen intakten Aufwärtstrend, weshalb wir der Aktie weiteres Kurspotenzial zubilligen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet auch ein Discount-Zertifikat (SU7WL5) mit Cap bei 99 Euro und Bewertungstag am 20. Dezember2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 99 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 99 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 10,1 Prozent (17,1 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 99er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 89,93 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Heidelberg Materials-Aktie (Tageschart): intakter Trend

