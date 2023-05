GEA-Aktie // Korrektur als neue Chance

Anfang Mai war die GEA-Aktie tatsächlich auf dem Weg in Richtung All-Time-High bei 48,55 Euro, wie wir dies im März [ HIER klicken ] prognostiziert hatten. Doch im Bereich von 44 Euro drehte der Titel nach unten weg, obwohl der Anlagenbauer zwischenzeitlich seine Jahresziele erhöhte und von einem guten Start ins laufende Geschäftsjahr berichtete. Doch dies war den Marktteilnehmern zu wenig, weshalb die GEA-Aktie (660200) nun schon für knapp 39 Euro zu haben ist.

Wir sehen die Korrektur tatsächlich als neue Einstiegschance an. Denn das erste Quartal lief ausgezeichnet. Der Umsatz kletterte um 12,8 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) sprang gar um 24,3 Prozent auf 172 Millionen Euro. Dadurch verbesserte sich die Ebitda-Marge von 12,3 auf 13,5 Prozent.

Da auch der Auftragseingang auf einen neuen Rekordwert von 1,58 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,54 Milliarden Euro) stieg, erhöhte Firmenchef Stefan Klebert den Ausblick auf das Gesamtjahr. Nun soll es beim Umsatz zu einem organischen Wachstum von mehr als acht Prozent kommen, nachdem bislang ein Plus von mehr als fünf Prozent angestrebt worden war. Auch auf der Ertragsseite legte Klebert die Latte etwas höher. Nachdem bislang die Ebitda-Bandbereite von 730 bis 790 Millionen Euro das Ziel war, soll nun das obere Ende dieser Spanne – bei konstanten Wechselkursen – erreicht werden.

Dem Kapitalmarkt war dies offensichtlich zu wenig. Denn es setzten zügig Gewinnmitnahmen ein, die vom Dividenden-Abschlag (0,95 Euro) noch forciert wurden. So rutschte die Aktie nun in den Bereich der technischen Unterstützung zwischen 38,00 und 40,00 Euro ab. Dort könnte der Titel nun tatsächlich drehen. Denn fundamental überzeugt das Papier inzwischen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13. Gefallen kann auch die Dividenden-Rendite von 2,8 Prozent, wobei Analysten für 2023 mit einer Erhöhung auf 1,00 Euro kalkulieren. Daher können Langfristanleger durchaus limitiert einstiegen.

Möglich bleibt dies auch über das bereits im März vorgestellte Discount-Zertifikat (SQ75D9) mit Cap bei 45 Euro und Laufzeit bis Dezember 2023 [ HIER klicken ]. Geht die Aktie über dem Cap bei 45 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 17,2 Prozent (30,7 Prozent p.a.) möglich. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 38,38 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

GEA-Aktie (Tageschart): drohender Rutsch unter die 200-Tage-Linie



Bildquelle: Gea, Chartquelle: stock3.com

