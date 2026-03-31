Secunet-Aktie // Vorsichtige Planungen für 2026

Eigentlich sollten Cyber-Security-Aktien derzeit boomen. Denn nie gab es mehr Angriff im Internet und auf Daten wie jetzt. Doch die Secunet-Aktie zeigt ein völlig anderes Bild: Von einem Niveau um 200 Euro ging es in den vergangenen Tagen bis im Zwischentief bis in den Bereich von 160 Euro nach unten, ehe immerhin eine kleine Erholung einsetzte. Die Schwäche begründet sich aber nicht nur mit dem negativen Umfeld für Software-Aktien in Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI). Wir klären auf.

Die frisch vorgelegten Geschäftszahlen für das Jahr 2025 brachten keine Überraschungen, da der Sicherheits-Dienstleister, dessen Produkte auch von öffentlichen Behörden und Regierungen genutzt werden, bereits vor Monatsfrist Vorab-Daten veröffentlicht hatte. Sie entsprachen den nun vorgelegten Werten. Dabei stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 458,8 Millionen Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) um 21 Prozent auf 51,6 Millionen Euro und das operative Ergebnis (Ebitda) um 24 Prozent auf knapp 75 Millionen Euro.

Noch stärker ging es beim Auftragseingang im vergangenen Geschäftsjahr nach oben: Er wuchs am 26 Prozent auf 532 Millionen Euro. Dies sollte eigentlich dafür sorgen, dass der Kapitalmarkt die gute Marktposition des IT-Spezialisten erkennt. Doch der Ausblick enttäuschte die Experten: So soll der Konzernumsatz zwischen 460 und 500 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Das Ebit könnte 53 bis 58 Millionen erreichen und das Ebitda bei 76 und 84 Millionen Euro liegen.

All diese Werte lagen eher am unteren Ende der Analysten-Erwartungen, weshalb neue Unsicherheit herrscht. Entsprechend angeschlagen ist die Charttechnik. So ist es durchaus möglich, dass die Secunet-Aktie (727650) nochmals das Zwischentief vom vergangenen März testet, welches im Bereich um 150 Euro erreicht worden war.

Aus fundamentaler Sicht sehen wir den Titel mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25 hingegen nicht als überbewertet an, da der Konzern konstant Wachstum generiert und in einer Zukunftsbranche tätig ist. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von immerhin 1,5 Prozent, was für ein Technologieunternehmen ein durchaus ansehnlicher Wert ist. Von einem Direktinvestment in die Aktie raten wir mit Blick auf das aktuelle Chartbild allerdings trotzdem (noch) ab.

Dem steht gegenüber, dass die hohen Schwankungen das Basiswerts für attraktive Konditionen im Bereich von Discount-Zertifikaten sorgen. Wir stufen daher den Kauf eines Discounters (DU6QVL) als attraktiv ein, welches bis zum 18. Dezember 2026 läuft. Geht die Aktie unter dem Cap von 160 Euro durchs Ziel, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandspreis liegt dann bei 146,16 Euro, einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment mehr als 16 Prozent entspricht. Verweilt die Secunet-Aktie hingegen dann über der 160er-Marke, erhalten Anleger diese 160 Euro ausbezahlt. Daraus ergibt sich eine Maximalrendite von 9,5 Prozent oder 12,9 Prozent p.a., was für den entgangenen Aktienkauf entschädigt.

Secunet-Aktie (Tageschart): scharfe Korrektur

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