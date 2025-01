Siemens-Aktie // Verkauf von Siemens Healthineers?

Plusvisionen richtete einige schnelle Fragen an Johannes Laumann, CIO des Private-Equity-Investors Mutares (A2NB65). Die Münchner haben ein transaktions- und ereignisreiches Jahr so gut wie hinter sich. Grund genug, um gemeinsam mit CIO Johannes Laumann zurück und vor allem nach vorne zu blicken. Was können die Anleger 2025 von Mutares erwarten?