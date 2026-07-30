Daimler Truck-Aktie // Ausbruch nach Prognose-Erhöhung

Das ist ein schönes charttechnischer Signal: Die Aktie von Daimler Truck überwindet das Hoch von 2024 und bricht damit zugleich aus einer Dreiecksformation aus. Am 22. Juli hatte der Lkw-Bauer per Ad-hoc-Meldung seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 erhöht. Könnte der jüngste Anstieg Auftakt zu weiteren Kurssteigerungen sein?

Immer wieder hatte sich die Daimler Truck-Aktie in diesem Jahr mit der seit 2024 bestehenden (flachen) Abwärtstrendlinie gemüht – kürzlich gelang es dem Papier, sich deutlich von dieser (nach oben) zu lösen. Bei diesem Move wurden auch die beiden wichtigen Widerstände bei rund 44,00 Euro und bei 47,50 Euro, dem Hoch vom März 2024, gebrochen. Der Ausbruch aus der Dreiecksformation (seit 2023/24 – siehe auch Tageschart unten), spricht tendenziell für einen weiteren Kursanstieg. Passend dazu: Auch die 200-Tage-Durchschnittslinie hat nach oben gedreht.

Erstaunlich: Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2026 lagen teils unter den vom Markt erwarteten Werten, so wurde ein Betriebsgewinn (Ebit) für die Daimler Truck-Gruppe von 838 Millionen Euro gemeldet, wobei der Konsens bei 878 Millionen Euro lag. Im Industriegeschäft erwirtschaftete Daimler Truck im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von 11.417 Millionen Euro, bei einer Markt-Erwartung von 11.547 Millionen Euro. Besser als prognostiziert (611 Millionen Euro) fiel allerdings der freie Cash-flow im Industriegeschäft mit 1.762 Millionen Euro aus.

Aber Daimler Truck blickt zuversichtlicher in die Zukunft, wegen der aktualisierten US-Zollregeln und erwarteter Absatzzahlen für Trucks North America, was die Börse gerne goutiert. Daimler Truck erhöhte am 22. Juli seine Prognose für das bereinigte Ebit im Gesamtjahr 2026 auf 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro, nach bisher 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro; der Absatz soll nun 340 bis 370 Tausend Fahrzeuge betragen, nach bislang 330 bis 360 Tausend Stück. Für das Industriegeschäft wird ein freier Cash-flow von 3,0 bis 3,5 Milliarden Euro vorhergesagt, nach 2,7 bis 3,2 Milliarden Euro.

Derzeit wird Daimler Truck an der Börse mit 37,0 Milliarden Euro bewertet. Bei einem Ebit von 3,85 Milliarden Euro würde sich ein Kurs-Ebit-Verhältnis von lediglich 9,6 errechnen. Zuletzt wurde eine Dividende von 1,90 Euro je Aktie ausgeschüttet, was aktuell eine Dividenden–Rendite von 3,9 Prozent bedeuten würde. Damit ist Daimler Truck an der Börse sehr attraktiv bewertet. Mit besseren Geschäftsaussichten stehen die Chancen für weitere Kurssteigerungen somit recht gut.

Ein Risiko: Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal Stücke von Daimler Truck gegeben und damit rund eine Milliarde Euro eingenommen. Ende März 2026 hielt Mercedes-Benz noch 32,25 Prozent und Mercedes-Benz Pensionsfonds 5,37 Prozent an Daimler Truck. Weitere Reduzierungen des Mercedes-Benz-Anteils könnten Druck auf den Kurs bedeuten.

Daimler Truck-Aktie (Tageschart): dynamischer Ausbruch nach oben

Bildquelle: Daimler Truck AG; Chartquelle: stock3.com