Adidas-Aktie // Nach dem Aus für Deutschland …

… ist Argentinien wohl die letzte Hoffnung. Denn Adidas verlor mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft (WM) gegen den Außenseiter Paraguay eines ihrer größten Zugpferde, die für hohe Trikot-Absätze sorgen sollte. Daher muss die Aktie des deutschen Ausrüsters im frühen Dienstagshandel etwas größere Abschläge hinnehmen.

Noch ist für den Drei-Streifen-Konzern die WM allerdings nicht verloren. Denn Mitfavorit Argentinien ist noch im Spiel. Allerdings lichtet sich das Adidas-feld. So sind neben Deutschland bereits die „Adidas-Länder“ Katar, Curacao, Schottland, Saudi-Arabien und auch das umsatzstärke Japan ausgeschieden. Zudem droht am heutigen Tag noch das Aus für Schweden sowie am Mittwoch bei Mexiko und Belgien.

Da bislang auch Spanien nicht vollständig überzeugen konnte, ruhen nun die Hoffnungen auf Argentinien. Im Gewinner-Land 2022 sorgte damals das Messi-Trikot für Rekordumsätze bei den Herzogenaurachern. Ob dies auch in diesem Jahr möglich ist, wird sich in den kommenden Runden zeigen. Demgegenüber hat Mitbewerber Nike noch einige heiße Eisen im Feuer, die die Nike-Aktie (866993) beflügeln könnten: angeführt von Brasilien und Frankreich über England und die USA bis zur Schweiz.

Die Chancen für den Mitbewerber Puma dürften hingegen eher gering sein. Deren Top-Nation ist wohl Marokko. denn Deutschland-Bezwinger Paraguay (in Puma-Shirts) ist gegen den nächsten Gegner, der wohl das „Nike-Land“ Frankreich ist, erneut großer Außenseiter. Ingesamt gilt jedoch, dass bei der Puma-Aktie (696960) die WM nur eine unbedeutende Rolle für die weitere Kursentwicklung der Aktie spielen wird.

Doch zurück zur Adidas-Aktie (A1EWWW): Der Wert nahm nach unserer Besprechung vor drei Wochen [HIER klicken] fahrt auf und lief im Xetra-Handel bis in den Bereich von 183,00 Euro hoch. Damit wurde unser kurzfristiges Kursziel, welches wir vor drei Wochen bei 195,00 Euro sahen, nicht erreicht. Dies lag einerseits am Gesamtmarkt, andererseits auch am nicht überzeugenden Abschneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft. Am heutigen Dienstag muss die Aktie im frühen Handel nun etwas kräftigere Kursverluste hinnehmen, so dass die Marke von 180,00 Euro wieder unterschritten wurde.

Dabei ist der Aufwärtstrend zwar noch intakt, bei einem Rückgang unter 174,00 Euro dürfte er aber bereits gebrochen sein. Dann dürfte eine Korrektur bis in den Bereich von 165,00 Euro sehr wahrscheinlich sein. Kurzfristig könnte nur eine neue Euphorie-Welle um Messis Argentinien dem Wert noch neun Schwung bieten. Denn das generelle wirtschaftliche Umfeld rund um den Globus ist für einen Konsumwert wie Adidas nicht der beste Nährboden. Wir werden daher bei der Adidas-Aktie nun etwas vorsichtiger und raten Anleger, die kurzfristig aufgesprungen sind, zu Gewinnmitnahmen.

Spannend bleibt hingegen das vor rund drei Wochen [HIER klicken] vorgestellte Reverse-Bonus-Zertifikat (PK4X6Z), welches bis zum 19. März 2027 läuft. Hier die aktuellen Konditionen: Bleibt die bei 240,00 Euro platzierte Schwelle bis dahin unverletzt, erzielte Anleger eine Maximalrendite von 21,1 Prozent oder 28,7 Prozent p.a. Erweist sich der aktuell rund 35-prozentige Schwellenabstand hingegen als nicht ausreichend, wandelt das Zertifikat die Aktien-Kursgewinne allerdings in Verluste.

Adidas-Aktie (Tageschart): Wie lange hält der Aufwärtstrend?

Bildquelle: Adidas; Chartquelle: stock3.com