GEA-Aktie // Neue Rekordkurse in Sicht

Ein durchaus schöner Anblick ist das Chartbild der GEA-Aktie (660200). Lediglich im Frühjahr des laufenden Jahres kam der Titel im Zuge der US-Zollpolitik kurzfristig unter Druck, konnte aber nachher seine Rekordfahrt wieder aufnehmen. Aktuell stagniert diese Bewegung allerdings an der 60-Euro-Marke. Wir sehen aber Chancen, dass auch diese Hürde genommen werden kann.

Voraussetzung für steigende Börsenkurse sind in der Regel gute Unternehmensnachrichten. Diese hatte der Anlagenbauer GEA im Mai für seine Aktionäre. So stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um 1,4 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sprang gar um rund zehn Prozent auf 198,2 Millionen Euro nach oben. Entsprechend kletterte die Marge von 14,5 auf 15,8 Prozent, was einen historischen Bestwert für das erste Quartal eines Geschäftsjahres entspricht.

Vorstandschef Stefan Klebert bestätigte daher auch die Ziele für das Gesamtjahr. Er geht davon aus, dass das organische Umsatzwachstum des Konzerns zwischen ein und vier Prozent betragen wird, bei einer Ebitda-Marge zwischen 15,6 und 16 Prozent.

Mit Blick auf das Wachstum sehen wir auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 auf Basis der 2026 Gewinne als günstig an. Hinzu kommt eine Dividenden-Rendite von immerhin 2,2 Prozent. Zudem ist der technische Aufwärtstrend intakt. Anleger können daher die aktuelle Atempause der Aufwärtsbewegung nutzen, um ihre Positionen auf- beziehungsweise auszubauen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet aber auch ein Discount-Zertifikat (SX6RQ1) mit Cap bei 60 Euro und Bewertungstag am 20. März 2026. Geht die Aktie über dem Cap bei 60 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 60 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 7,6 Prozent (10,4 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter der 60er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 55,73 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von 6,4 Prozent gleichkommt.

Das im Januar [Hier klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SJ0WEZ) mit Cap bei 50 Euro und Bewertungstag am 19. September 2025 hat sehr gute Chancen zum Maximalbetrag getilgt zu werden. Entsprechend ist die verbliebene Renditechance auf 0,6 Prozent (2,4 Prozent p.a.) zusammengeschmolzen. Wer Geld für Neuanlagen benötigt, nimmt den Gewinn mit. Wer hingegen keinen Bedarf hat, kann das Zertifikat bis zur Fälligkeit halten.

GEA-Aktie (Tageschart): weitere Rekordkurse realistisch

