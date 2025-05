Net Digital // Aktie haussiert – GBC erhöht Kursziel deutlich

In den vergangenen Tagen hat die Aktie von Net Digital eine fulminante Aufwärtsbewegung vollzogen, dabei wurde auch mit Dynamik die 200-Tage-Linie überschritten. Nun schiebt sich der Kurs an den seit April 2021 bestehenden Abwärtstrend heran.

Ende März 2025 hat Net Digital seine vorläufigen Geschäftszahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Hiernach konnte die Technologiegesellschaft einen deutlichen Umsatzanstieg um 12,2 Prozent auf rund 11,0 Millionen Euro erzielen.

Angetrieben wurde das Wachstum, laut GBC Research, vor allem durch eine signifikante Erweiterung des internationalen Acquirer-Netzwerks (Schlüsselpartner für Ausbau des Paymentbusiness) und dem starken Wachstum im Bereich Mobilfunkanbieter und Netzbetreiber.

Gerade im Segment „Mobilfunk- und Festnetzdienste“ für Telekommunikationsfirmen sollten die geschätzten Umsatzerlöse erstmals die Marke von 2,5 Millionen Euro (Vorjahr: 1,6 Millionen Euro) deutlich überschritten und damit einen signifikanten Umsatz- und Ergebnisbeitrag zur Konzernperformance geleistet beziehungsweise beigesteuert haben.

Ergebnisseitig wurde bedingt durch verstärkte Wachstumsinvestitionen in Marketing und Vertrieb und in den (technischen) Ausbau der Plattformen lediglich eine stabile Entwicklung verzeichnet. So bewegte sich das operative Ergebnis (Ebitda) mit rund 0,20 Millionen Euro (Vorjahr: 0,23 Millionen Euro) nahezu auf Vorjahresniveau. Zudem haben sich laut Unternehmensangaben auch erhöhte Investitionen in das KI- und Carrier-Business ebenfalls ergebnismindernd ausgewirkt.

Parallel zur Bekanntgabe der vorläufigen Geschäftszahlen hat das net digital-Management einen konkreten Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr herausgegeben. Hiernach erwartet die Technologiegesellschaft eine Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses und stellt einen erneuten deutlichen Umsatzanstieg auf 14,0 bis 15,5 Millionen Euro in Aussicht, wobei das Ebitda gleichzeitig auf 0,7 bis 1,0 Millionen Euro zulegen soll.

GBC Research hat basierend auf ihrer angepassten Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir unser bisheriges Kursziel deutlich auf 15,50 Euro (zuvor: 13,30 Euro je Aktie) je Aktie erhöht. Die Kurszielerhöhung resultiert primär aus den angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026, was auch zu einer höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der darauffolgenden Geschäftsjahre geführt hat.

Die vollständige GBC-Analyse kann HIER heruntergeladen werden.

Net Digital-Aktie (Tageschart): Wird der Abwärtstrend gebrochen?

Bildquelle: Net Digital; Chartquelle: stock3.com