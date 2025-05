Fielmann-Aktie // Die Marge sorgt für Kurs-Musik

Starke Quartalszahlen, die ein prozentual zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ertrag aufzeigten, sorgten bei der Fielmann-Aktie (577220) für ein prozentual zweistelliges Kursplus. Hilfreich dabei war allerdings auch ein optimistischer Ausblick auf das Gesamtjahr. Den Analysten gefiel dabei vor allem ein bislang nicht erwartetes Ziel für die operative Gewinnmarge.

Das kann sich sehen lassen: Die Fielmann Gruppe startete in das Jahr 2025 mit einem Umsatzplus von 13 Prozent und einem Anstieg des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 28 Prozent. Die Ebitda-Marge erreichte somit 24,2 Prozent. Dies hatte der Kapitalmarkt dem Brillenspezialisten in den ersten drei Monaten des Jahres noch nicht zugetraut, wenn gleich das Management solche Werte für das Gesamtjahr bereits vorher anstrebte.

Das erfolgreiche erste Quartal sorgt natürlich auch beim Vorstand für einen gewissen Optimismus. Daher bestätigte der Konzern das Umsatzziel von knapp 2,5 Milliarden Euro und die entsprechende Ebitda-Margen-Ziele, die in Europa bei 25 Prozent und im Konzern bei 24 Prozent liegen.

Spannend dürfte es nun auf der Hauptversammlung am 10. Juli 2025 werden. Dann will Fielmann seine Vision 2035 vorstellen die dann auch schon die Strategie und Ziele bis zum Jahr 2030 beinhaltet. Nach der Hauptversammlung können sich die Anleger zudem auf eine von 1,00 Euro auf 1,15 Euro erhöhte Dividende freuen.

Die Fielmann-Aktie (577220) reagierte am heutigen Mittwoch mit einem Sprung um mehr als zehn Prozent bis an die 50-Euro-Marke. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17 und einer Dividendenrendite von 2,8 Prozent ist der Wert allerdings auch auf diesem Niveau nicht überbewertet. Langfristanleger können daher weiter an schwachen Tagen zugreifen, wenn sich die Aktie wieder etwas abgekühlt hat.

Weiter aussichtsreich bleibt aber auch das bereits im März [HIER klicken] vorgestellte Discount-Zertifikat (SJ2VAL) mit Cap bei 45 Euro und Laufzeit bis 19. Dezember 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 45 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 45 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 4,9 Prozent (7,3 Prozent p.a.) ergibt. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 42,91 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Fielmann-Aktie (Tageschart): Bei 50 Euro Euro warten Widerstände

Bildquelle: Fielmann; Chartquelle: stock3.com