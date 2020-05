Aktienkauf // Liquidität schaffen

In diesem Artikel soll es um die Frage gehen, ob Kredite zur Finanzierung von Aktien sinnvoll sind. Dabei muss erst einmal klar sein, dass Konsumschulden ungleich Investitionsschulden sind. Denn letztendlich handelt es sich bei Konsumschulden um Verpflichtungen, denen kein finanzieller Mehrwert zugrunde liegt. Investitionsschulden hingegen haben den Gedanken als Grundlage, dass sich die damit getätigten Investitionen um die Schulden kümmern. Doch ist das auch sinnvoll?

Fakt ist, dass es bei Immobilieninvestoren gang und gäbe ist, für Investitionen Schulden zu machen. Daher sind viele von Ihnen sehr hoch verschuldet. Das Ganze trägt sich allerdings, weil die Immobilie selbst einen bestimmten Wert hat und hierdurch Mieteinnahmen generiert werden, die die Kredite befriedigen. Dahinter steckt der simple Gedanke, dass das Investment die Schulden abträgt. In die gleiche Kerbe schlagen auch Börsenhändler. Hier gehören Kredite ebenfalls zum Tagesgeschäft. In Zeiten, in denen man sich komfortabel und simpel online Geld leihen kann, ist dies alltägliches Börsenleben. Es gibt einen Namen hierfür: Marginhandel. Dieser ist besonders für Daytrader interessant. Denn diese nehmen kurzfristige Kredite auf, um die liquiden Mittel schnell zu hebeln.

Um allerdings überhaupt über diese Option nachdenken zu können, also eine Investition am Aktienmarkt mithilfe eines Kredits umzusetzen, gilt es sicherzustellen, dass die Voraussetzungen passen. Insofern ist es unumgänglich, dass man erst einmal die eigenen Finanzen im Griff haben muss. Ohne, dass man sich einen Plan zurechtgelegt und umgesetzt hat, mit dem die persönlichen finanziellen Mittel strukturiert werden, sodass jeden Monat genug Geld für Investitionen bereitsteht, sind alle weiteren Gedanken zu diesem Thema irrelevant. Denn ohne die finanzielle Sicherheit, dass jeden Monat Geld bereitsteht, das an der Börse genutzt werden kann, ist das Risiko schlicht zu hoch. Somit muss die individuelle finanzielle Situation auf einer festen Basis stehen.

Dann kann sich ein Kredit für den Aktienkauf durchaus rentieren. Vor allem, wenn es an weltweiten Aktienmärkten zu massiven Einbrüchen kommt. So verbuchte etwa Infineon aufgrund der aktuellen Krise einen starken Einbruch. In solche einem Fall kann es durchaus sinnvoll sein, um schnell über die entsprechende Liquidität zu verfügen, einen Kredit aufzunehmen. Allerdings müssen die Kosten für diesen genau berechnet werden.

Wer sich bei Vergleichsportalen im Internet umschaut, kann selbst feststellen, dass Zinsen bei einem Kredit zur freien Verfügung deutlich höher liegen, als bei einem Zweckgebundenen. Hintergrund ist, dass dem Kreditgeber schlicht eine Sicherheit mehr fehlt. Um allerdings überhaupt einen Kredit zu bekommen, ist zudem ein festes monatliches Einkommen, also eine Arbeit sowie eine einwandfreie Bonität nötig. Insofern braucht es, um den Kredit bei Kursverlust abzusichern, eine entsprechende Versicherung, die bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Tod greift. Letztere ist nicht besonders günstig, sollte als Absicherung bei einem Kredit mit dem hier genannten Verwendungszweck allerdings genutzt werden.

Aus den monatlichen Kosten für den Kredit, also mit Versicherung und allen Gebühren, kann dann eine Minimumrendite errechnet werden. Diese auf den Monat und folglich auf das Jahr gerechnete Rendite gilt es also mindestens mit dem Geld zu erwirtschaften, um nicht auf Kosten sitzen zu bleiben. Wer dabei etwa monatlich finanzielle Mittel für den Handel mit Aktien zur Seite legt, Stichwort: Strukturierte Finanzen, der kann diesen Betrag selbstverständlich von der monatlichen Kreditbelastung abrechnen. Somit entsteht kein all zu großes Loch im Geldbeutel.

