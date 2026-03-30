FlatexDegiro-Aktie // Wird die Unterstützungszone halten?

Die FlatexDegiro-Aktie konsolidiert weiter: Der steile Aufwärtstrend wurde Anfang Februar bei rund 37 Euro nach unten verlassen. Nun notiert das Papier des Online-Brokers bei 29 Euro auf dem Niveau des Hochs von 2025 (siehe auch Tageschart unten). Wird diese Unterstützungszone halten?

Mit der allgemeinen Marktschwäche und wohl auch im Sog der Software-Aktien – Online-Brokerage ist auch viel Software – rutschte die FlatexDegiro-Aktie unter die 200-Tage-Durchschnittslinie, die als Grenze zwischen Baisse und Hausse gilt.

Grundsätzlich sind schwache Börsenphasen, selbst wenn der Anstieg der Volatilität kurzfristig mehr Handel beschert, in der Regel nicht förderlich für die Geschäfte von Broker, da sich Anleger bei fallenden Kursen tendenziell zurückziehen und erst dann wieder aktiv werden, wenn die Kurse steigen. Viel wird davon abhängen wie lange sich die aktuelle Korrektur an den Börsen zieht.

Das zurückliegende Jahr lief erfolgreich für FlatexDegiro, was die Zahlen im nun vorgelegten Geschäftsbericht [HIER] zeigen [über die Vorabzahlen hatte Plusvisionen HIER berichtet]: Die ausgeführten Transaktionen verbesserten sich um 19,5 Prozent auf 75,3 Millionen und das betreute Kundenvermögen um 33,5 Prozent auf 95,5 Milliarden Euro, wovon 89,3 Milliarden Euro auf Depots und 6,2 Milliarden Euro auf Einlagen entfallen.

Der Umsatz legte um 16,6 Prozent auf 559,8 Millionen Euro zu. Hierdurch kletterte der Vorsteuergewinn (Ebt) um 41,8 Prozent auf 220,8 Millionen und der Jahresüberschuss um 43,8 Prozent auf 160,4 Millionen Euro. Das führte zu den entsprechenden Gewinn–Margen von 39,4 beziehungsweise 28,7 Prozent. Der operative Cash–flow stieg um 23,5 Prozent auf 208,5 Millionen Euro.

FlatexDegiro will durch Investitionen in Produkt- und Servicebereiche weiter wachsen, auch denkt das Unternehmen über Akquisitionen nach, um Bestehendes zu ergänzen. Ungewiss ist noch wie künstliche Intelligenz (KI) die Geschäfte und Margen von Brokern generell beeinflussen könnte.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 prognostiziert FlatexDegiro einen Umsatzanstieg zwischen fünf und zehn Prozent und ein Ergebnisplus von fünf bis 15 Prozent. Auf der Hauptversammlung am 2. Juni soll eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie beschlossen werden.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Korrektur hält an

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com