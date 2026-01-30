FlatexDegiro-Aktie // Hausse geht weiter

Die fulminante Hausse der FlatexDegiro-Aktie setzt sich fort. Aus technischer Sicht ließe sich sagen: An der Börse ist kaum etwas überzeugender als steigende Kurse, neue Hochs sind mitunter das beste Kaufargument.

Beim Online–Broker gab es aber jüngst auch gute Nachrichten, so hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) FlatexDegiro mitgeteilt, dass sie die festgelegten bankspezifischen Kapitalanforderungen um 25 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert. Die SREP-Eigenmittelanforderung der Bank bleiben unverändert bei 1,25 Prozent.

Zudem hat im Dezember 2025 die Zahl der Kundenkonten im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 3.473 Millionen zugenommen hat. Mit einem Prozent rückläufig waren allerdings die ausgeführten Transaktionen mit 5,43 Millionen. Während ETF und Fonds mit fünf Prozent gestiegen sind, nahmen der Handel im Bereich Aktien, Anleihen und Kryptos um drei Prozent ab.

Deutlich positiv fielen im zurückliegenden Monat die Analysten–Einschätzungen zur FlatexDegiro-Aktie aus: Die Deutsche Bank erhöhte das Kursziel von 35 auf 43 Euro bei einem Buy-Rating. UBS verbesserte von 40 auf 43,50 Euro, ebenfalls mit Buy. Die Citigroup hob von 39,50 auf 48,50 Euro an und rät zum Kauf. Goldman Sachs: auch hier ein Buy mit einem Kursziel von 43 Euro, nach zuvor 38 Euro. Aktuell notiert die FlatexDegiro-Aktie bei 41,50 Euro.

Die Dynamik spricht (aus technischer Sicht) derzeit klar für die FlatexDegiro-Aktie. Die 200-Tage-Linie zieht schön mit, sodass der Abstand tolerabel bleibt. Anleger, die Gewinne absichern möchten, könnte einen Stopp–Kurs bei 34 Euro oder bei 30 Euro setzen.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): intakter Aufwärtstrend

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com; Transparenzhinweis: Zwischen Plusvisionen und Flatexdegiro besteht eine Vereinbarung über eine entgeltliche Berichterstattung.