Indus Holding-Aktie // Neuer Trend mit schöner Discount-Chance

Lange kannte Indus-Aktie nur den Weg nach oben. Dies lag auch an der boomenden Konjunktur. So entwickelten sich die Unternehmen, die in der Beteiligungsgesellschaft vereint sind, prächtig. Die Belohnung: Kursanstieg bis zum Rekordniveau bei 66,20 Euro zu Beginn des Jahres 2018.

Dann begann sich die Krise der Automobilindustrie auszuwirken. So musste Vorstandschef Johannes Schmidt seine Prognosen 2019 mehrfach korrigieren. Zunächst war dies nach relativ ordentlichen Halbjahreszahlen der Fall, die immerhin das untere Ende der Analysten-Erwartungen erreicht hatten.

Schon im Oktober (2019) musste der Ausblick erneut angepasst werden. Trotzdem gelang der Aktie eine gewisse Stabilisierung an der 35er-Marke und eine Erholung bis in den Bereich von 40 Euro.

Selbst die Nachricht vom November, die Goodwill-Abschreibungen in 2019 von 12,5 Millionen Euro auf die Firmenwerte der schwächelnden Beteiligungen vorsah, änderte daran nichts.

Inzwischen kam der Indus-Titel (620010) allerdings wieder etwas zurück und schwankt nun in einer Seitwärtsrange zwischen 35 und 40 Euro. Hier könnte eine Bodenbildung stattfinden, nachdem der steile Abwärtstrend gebrochen ist.

Mit Blick auf das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13 und auf die hohe Dividenden-Rendite von knapp vier Prozent sind wir allerdings langfristig von höheren Kursen überzeugt.

Zudem dürfte in 2020 die Trendwende bei den Problembeteiligungen aus der Fahrzeugindustrie gelingen. Für Langfristanleger scheint daher ein guter Einstiegszeitpunkt gekommen, wenngleich die am 20. Februar erwarteten 2020er-Zahlen sicher keine positiven Überraschungen bringen werden.

Es besteht aber auch die Möglichkeit rabattiert in den Wert einzusteigen. Hier kommt ein Discount-Zertifikat (CJ6ANV) ins Spiel, dessen Cap bei 38 Euro liegt. Ginge die Aktie am 26. Juni unter dem Cap-Niveau durchs Ziel, dann erhielte der Anleger pro Zertifikat eine Aktie ins Depot gebucht.

Der Einstandspreis läge in diesem Fall bei 35,23 Euro, was einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von 6,4 Prozent entspräche. Stiege Indus hingegen über den Cap, gäbe es 38 Euro in Cash. Dies entspräche einer Maximalrendite von 7,9 Prozent oder 19,5 Prozent p.a.

Indus Holding-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend ist endlich gebrochen

Bildquelle: Indus