Rheinmetall-Aktie // Zuletzt nur seitwärts

Die Euphorie um die Rheinmetall-Aktie (703000), die nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine förmlich durch die Decke ging, ist inzwischen gewichen. Dies zeigt das Chartbild klar auf, denn seit dem März läuft der Titel seitwärts in einer Spanne zwischen 475 und 550 Euro seitwärts. So wurde letztmals im April bei 569,80 Euro ein Rekordhoch markiert. Wir nennen Gründe.

Im August schickte sich die Rheinmetall-Aktie tatsächlich nochmal an, den Xetra-Rekordkurs zu übertreffen, aber wenige Cents fehlenden dann letztendlich im Tagesverlauf doch. Dies liegt einerseits an den starken Kursgewinnen der Vergangenheit. So hat sich der Kurs in den vergangenen drei Jahren um knapp 500 Prozent. Damit hat der Wert auch aus fundamentaler Sicht mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24 eine recht hohe Bewertung erreicht.

Anderseits haben sich die Marktteilnehmer inzwischen an die Tatsache gewöhnt, dass Rheinmetall ein Profiteuer der traurigen Entwicklung in der Ukraine ist und dies wohl auch noch geraume Zeit bleiben wird. Denn ein Ende des Krieges scheint nicht in Sicht. Zudem kam es zu der vielzitierten Zeitenwende, die deutlich höhere Investitionen in Rüstung in den kommenden Jahren erwarten lässt.

Doch genau dieser Punkt wird das langfristige Wachstum von Rheinmetall weiter beflügeln und die Kursbewegung maßgeblich beeinflussen. Daran ändert auch die schwächelnde Autozulieferer-Sparte nichts, die von der Krise in diesem Segment natürlich auch erfasst wurde. Daher können Langfristanleger schwache Tage weiter zum Zukauf nutzen.

Eine rabattierte Einstiegsmöglichkeit bietet nun ein Discount-Zertifikat (SU7AFC) mit Cap bei 460 Euro und Bewertungstag am 20. Juni 2025. Geht die Aktie über dem Cap bei 460 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 460 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 9,9 Prozent (15 Prozent p.a.) ergibt. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 460er-Marke (Abstand: 7 Prozent), tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 418,70 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Wer übrigens das im März [ HIER klicken ] empfohlene Discount-Zertifikat (SU9LAM) mit Cap bei 440 Euro und Laufzeit bis 20. September 2024 kaufte, der kann sich über einen Gewinn von 9,8 Prozent (18,4 Prozent p.a.) freuen, da das Papier zum Maximalbetrag getilgt worden ist.

Rheinmetall-Aktie (Tageschart): Konsolidierung, im Seitwärtsmodus

Bildquelle:Rheinmetall; Chartquelle: stock3.com