Fielmann-Aktie // Nordamerika hilft

Das ist sehr ordentlich: Fielmann steigerte den Absatz im ersten Halbjahr 2024 um drei Prozent auf rund 4,5 Millionen Brillen. Daraus entstanden Umsatzerlöse von 1,08 Milliarden Euro, was einem Plus von elf Prozent entsprach. Dabei erzielte der Konzern ein operatives Ergebnis (Ebitda) von 237 Millionen Euro, was einem Plus von 14 Prozent entsprach. Die Marge verbesserte sich damit von 21,2 auf 21,7 Prozent.

Erst Anfang Juli [ HIER klicken ] hatten wir mit Blick auf die gedämpfte Konsumstimmung, die insbesondere in Deutschland zu verspüren ist, auf die Wichtigkeit des US-Geschäfts hingewiesen. Dieses war damals durch den Zukauf der US-Optikerkette Shopko Optical gestärkt. Bereits jetzt zeigt sich die Wichtigkeit dieser Transaktion, denn vom Wachstum stammen sechs Prozent aus der US-Akquisition.

Ohnehin entwickelten sich die internationalen Märkte erneut überdurchschnittlich und steigerten ihre Umsätze im ersten Halbjahr 2024 um 27 Prozent. Doch es gibt auch in Europa positive Ausnahmen, beispielsweise ein Plus von elf Prozent in Österreich und ein Zuwachs von zehn Prozent in Spanien, was vor allem der besseren Marktdurchdringung in diesen Ländern geschuldet sein dürfte. Denn weltweit betreibt der Konzern nun 1.085 Niederlassungen, gegenüber 987 im Vorjahr. Davon sind inzwischen 398 Standorte mit eigenen Hörakustikstudios ausgestattet. Im Vorjahr waren dies zu diesem Zeitpunkt erst 371.

Dies zeigt, dass weiter kräftig investiert wird. Der Kapitalmarkt honorierte dies zuletzt aber kaum. Denn die Fielmann-Aktie (577220), die Anfang Juli noch bei ca. 44 Euro notierte, rutschte zwischenzeitlich an die technische Unterstützung bei 40 Euro ab, ehe es zuletzt wieder etwas nach oben, auf das aktuelle Niveau bei 42 Euro ging.

Fundamental ist die Aktie mit einem 2025er Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 und einer Dividenden-Rendite von 2,1 Prozent im historischen Vergleich günstig bewertet. Hinzu kommt die starke Unterstützung im Bereich von 40 Euro, die nach unten gut absichert. Langfristanleger können daher an schwachen Tagen weiter zugreifen.

Der zuletzt empfohlene Discounter (SU1UGN) mit Cap bei 45 Euro und Laufzeit bis 20. Dezember 2024 [ HIER klicken ] darf daher weiter im Depot bleiben bzw. kann auch noch gekauft werden. Geht die Aktie über dem Cap bei 45 Euro über die Ziellinie, erhält der Anleger 45 Euro ausbezahlt, woraus sich aktuell eine Maximalrendite von 8,2 Prozent (24,3 Prozent p.a.) ergibt. Verweilt der Basiswert am Laufzeitende unter die 45er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 41,59 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht.

Fielmann-Aktie (Tageschart): gut unterstützt

Bildquelle: Fielmann; Chartquelle: stock3.com