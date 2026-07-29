Bechtle-Aktie // Ausbruch nach starkem Q2

Gute Zahlen für das zweite Quartal und eine kräftig erhöhte Prognose für das Gesamtjahr haben der Bechtle-Aktie (515870) kräftig Auftrieb gegeben. So konnte sich der Titel des IT-Dienstleisters wieder über die 200-Tage-Linie schieben und auch den Seitwärtskanal um die Marke von 30 Euro verlassen.

Das kann sich sehen lassen: Bechtle steigere das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal um circa 18 Prozent auf rund 2,27 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte um mehr als 16 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro. Dabei konnte sich das Management darüber freuen, dass alle Segmente und alle Kundengruppen zum Wachstum beigetragen haben.

Entsprechend positiv entwickelte sich auch das Vorsteuerergebnis: Es sprang um mehr als 20 Prozent auf rund 80 Millionen Euro nach oben. Damit hat der IT-Dienstleister die Markterwartung klar übertroffen. Und es zeigt, dass das Geschäftsmodell von Bechtle auch in einem schwierigen Marktumfeld sehr gut funktioniert.

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Logische Konsequenz der Entwicklung ist eine Prognose-Erhöhung. Der Umsatz soll nun im Gesamtjahr zwischen fünf und zehn Prozent wachsen, nachdem bislang ein maximales Wachstum von fünf Prozent erwartet worden war. Auch das Vorsteuer-Ergebnis soll nun bis zu zehn Prozent zulegen, nachdem bislang eine Stagnation bzw. ein Plus von maximal fünf Prozent erwartet worden war.

Bei der Aktie sorgte diese Entwicklung für einen Freudensprung. Der Titel konnte sich endlich von der Marke bei 30 Euro lösen, an der die Bechtle-Aktie zuletzt im April zum Kauf empfohlen hatten. Doch auch auf dem erhöhten Kursniveau sehen wir durchaus noch Potential. Dies zeigt auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15, welches auf Basis der Schätzungen der Gewinne für 2027 errechnet wird. Aber auch die Dividenden-Rendite von mindestens zwei Prozent gefällt. Langfristanleger können daher weiter zugreifen.

Die Alternative zum Direktinvestment ist ein Discount-Zertifikat (FE0N7D) mit Cap bei 35,00 Euro und Bewertungstag am 19. März 2027. Geht die Aktie über den Cap durchs Ziel, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 10,1 Prozent oder hochgerechneten 15,4 Prozent p. a. Verfehlt der Basiswert hingegen das Cap-Level tilgt der Emittent via Lieferung der Aktie. Der Einstandskurs liegt dann bei 31,79 Euro, was dem aktuellen Zertifikatepreis entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von knapp 15 Prozent gleichkommt.

Bechtle-Aktie (Tageschart): klar über der 200-Tage-Linie

Bildquelle: Bechtle; Chartquelle: stock3.com