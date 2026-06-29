FlatexDegiro-Aktie // Prognose angehoben – Abwärtstrend gebrochen

Zunächst zur Charttechnik: Die Unterstützungslinie bei gut 29 Euro hat (im Mai erneut) gehalten. Seitdem geht es mit der Aktie von FlatexDegiro wieder aufwärts. Nun wurde auch der seit Februar bestehende kurzfristige Abwärtstrend und zuvor bereits die 200-Tage-Durchschnittslinie überschritten. Die neuen Barrieren sind die Hochs vom April und Februar (siehe auch Tageschart unten).

Am Freitag (26. Juni) hat der Online-Broker seine Jahresprognose für 2026 kräftig angehoben: Der Vorstand rechnet jetzt mit einem Umsatz von rund 650 Millionen Euro, was einem Wachstum von etwa 16 Prozent gegenüber 2025 entspräche. Bislang war von einem Anstieg von fünf bis Prozent auf 588 bis 616 Millionen Euro ausgegangen worden.

Das Konzernergebnis werde voraussichtlich rund 200 Millionen Euro betragen, was eine Aufschlag von etwa 25 Prozent gegenüber 2025 bedeuten würde. Die bisherige Prognose lag bei einem Plus von fünf bis 15 Prozent auf 168 bis 184 Millionen Euro.

Die ursprünglich für 2027 gesteckten Finanzziele – Umsatz von rund 650 Millionen Euro und ein Konzernergebnis von rund 200 Millionen Euro – würden so bereits ein Jahr früher erreichen. Eine neuer Mittelfristausblick soll im Februar 2027 vorgelegt werden.

Plusvisionen hatte schon bei seinem Bericht im April – HIER – angedeutet, dass sich die höheren Ausgaben zur Kundengewinnung angesichts der Skalierbarkeit des Geschäftsmodells lohnen sollten. Im ersten Quartal 2026 wurden die Marketingausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 76 Prozent auf 21 Millionen Euro gesteigert.

Derzeit bewertet die Börse FlatexDegiro mit 4.120 Millionen Euro. Bei einem angestrebten Konzern-Ergebnis von 200 Millionen Euro, errechnet sich daraus aktuell ein prognostiziertes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 21. Mit Blick auf die Wachstumsraten und die erzielten stattlichen Marge ist das gut vertretbar, zumal die Bank mit den Marketingausgaben (Skalierbarkeit des Geschäftsmodells) einen guten Hebel zur Ergebnissteuerung zu haben scheint.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend gebrochen

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com; Transparenzhinweis und möglicher Interessenskonflikt: Zwischen Plusvisionen und Flatexdegiro besteht eine Vereinbarung über eine entgeltliche Berichterstattung