Suss Microtec-Aktie // Plötzlich ist alles anders

Als Plusvisionen zuletzt über Suss Microtec (Suss) berichtete – HIER – schien die Welt noch eine andere zu sein: Zwar war die Aktie damals gerade, mit einem mächtigen Sprung von elf Prozent, auf rund 37 Euro gesprungen und hatte damit den Abwärtstrend geknackt [wir sprachen von einem „hoffnungsvollen Signal“], war die Erwartung an die weitere Kursentwicklung eine positive, doch eher normale. Was folgen sollte, war auch für uns (sehr) überraschend.

Tatsächlich ging es mit dem Kurs noch einmal, kurz, bergab – es war ein Pullback zurück zur Ausbruchslinie. Ein guter Einstiegsmoment, im Nachhinein. Wobei zu jener Zeit, wir reden von November 2025, das ist noch nicht allzu lange her, durchaus noch viele Zweifel herrschten, hinsichtlich der Halbleiterausrüster und insbesondere auch was Suss betrifft. Nun, die Hausse wird im Pessimismus geboren.

Wobei Suss schon Mitte November auf dem eigenen Capital Markets Day eine schöne Wachstumsgeschichte vorstellte: Danach will Suss stärker als die Halbleiterindustrie zulegen. Bis 2030 sei ein Konzernumsatz von 750 bis 900 Millionen Euro vorgesehen, was einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum (CAGR) von neun bis 13 Prozent entspricht, während der Halbleitermarkt, laut Experten, im Schnitt sieben Prozent pro Jahr zulegen soll. Die Ebit–Marge könnte bis 2030 ein Niveau von 20 bis 22 Prozent erreichen, bei gleichzeitig steigenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Diese Aussagen waren der Grund für den ersten Kursschub (siehe oben).

Inzwischen notiert die Suss-Aktie bei 94(!) Euro, mit kurzer Unterbrechung durch den Iran-Krieg [da hat es den Autor ausgestoppt, leider und wie das so ist in solchen Situationen, fällt der Wiedereinstieg doch (psychologisch) unglaublich schwer]. Wie sagte dereinst Altmeister André Kostolany [mit dem ich noch das Vergnügen hatte, plaudern zu dürfen]: Wer nicht dabei ist, wenn es fällt, ist auch nicht dabei, wenn es nach oben geht. So bleibt nur das darüber reden.

Künstliche Intelligenz (KI) bestimmt nun die Halbleiter- und Halbleiterausrüster-Industrie. Der Bedarf an Chips werde gewaltig sein für Rechenzentren und auch sonst. Für die Herstellung und Bearbeitung braucht es Maschinen, die auch Suss liefert.

So stieg bei Suss der der Auftragseingang im ersten Quartal um 69,5 Prozent auf 149,3 Millionen Euro und der Auftragsbestand um 23,7 Prozent auf 330,1 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Suss einen Umsatz in der Bandbreite von 425 bis 485 Millionen Euro, eine Bruttomarge von 35 bis 37 Prozent und eine Betriebsgewinn–Marge (Ebit) von acht bis zehn Prozent.

Und nun? Solange die Aktie neue Hochs erreicht ist die Hausse intakt. Aber ja, der Abstand zur 200-Tage-Linie ist sehr groß geworden und schreit nach einer größeren Konsolidierung. Wann diese kommt? Zweifellos wird die Nachfrage nach (KI-) Chips riesig bleiben, wovon auch Suss noch länger profitieren sollte.

Suss Microtec-Aktie (Tageschart): fulminante – intakte – Kursrallye

Bildquelle: Suss Microtec; Chartquelle: stock3.com