DWS-Aktie // Positives Chartsignal und tolle Dividende

Der Vermögensverwalter DWS zeigt sich angesichts der Verwerfungen durch Corona an den Finanzmärkten recht robust. Der bereinigte Vorsteuergewinn sank zwar im im ersten Quartal Vergleich zum Vorquartal um stattliche 33 Prozent auf 179 Millionen Euro, im Jahresvergleich aber stieg er um 17 Prozent. Kosteneinsparungen konnten die geringeren Erträge nur teilweise wettmachen.

Das verwaltete Vermögen (AuM) reduzierte sich auf 700 Milliarde. Im vierten Quartal waren es noch 767 Milliarden Euro. Hier hinterlässt die Pandemie doch erhebliche Spuren.

Das Nettomittelaufkommen ging um 2,5 Milliarden Euro zurück – ohne Cash-Produkte betrug das Minus 6,1 Milliarden Euro. Alternatives und Cash-Produkte konnten den Rückgang nicht kompensiert.

Positiv für die Aktionäre: Die Geschäftsführung will ihren Vorschlag aufrecht erhalten, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 1,67 Euro pro Aktie auszuschütten. Derzeit entspricht das einer wunderbaren Dividenden-Rendite von knapp sechs Prozent. Die für den 18. Juni geplante Hauptversammlung (HV) wird allerdings in vierte Quartal verschoben.

Mit Prognosen tun sich auch die professionellen Prognostiker schwer. Nur so viel: Das Umfeld bleibe weiterhin schwierig. Die Vermutung liegt nahe. Die große Ungewissheit über die Dauer und den Verlauf der Pandemie mache Prognosen darüber, wie der Rest des Jahres verlaufen werde, fast unmöglich. Als Folge des Marktabschwungs erwartet die DWS, dass die bereinigten Erträge und Kosten unter den Zahlen für 2019 liegen werden.

Charttechnisch hat sich die DWS-Aktie nach dem schlimmen Absturz wieder die Widerstandslinie bei 26,20 Euro überschritten. Die nächste Barriere ist nun die 200-Tage-Durchschnittslinie. Der Sprung über die 26,20 ist technisch ein klar positives Signal.

DWS-Aktie (Tageschart): nächste Barriere ist die 200-Tage-Durchschnittslinie



