Sartorius Aktie // Neuer Ausblick sorgt für frischen Schwung

Hätte der Anleger am vergangenen Donnerstag auf den Kurs der Sartorius Vorzugsaktie (716563) geguckt und ihn verglichen mit dem Kurs unser Aktienbesprechung vom vergangenen Juni [ HIER klicken ], dann hätte der Kurs nahezu identisch im Bereich um 300 Euro gelegen. Doch aktuelle Zahlen für das Jahr 2023 und ein frischer Ausblick haben das Bild unverändert. Denn der Titel sprang am Freitag in der Spitze zehn Prozent in die Höhe.

Im vergangenen Juni hatten wir bei Plusvisionen von einem Stabilisierungsversuch der Aktie gesprochen, nachdem der Laborausstatter damals seinen Jahresziele senken musste. Doch dieser Versuch scheiterte: Vielmehr rutschte die Vorzugsaktie zwischenzeitlich bis in den Bereich um 215 Euro ab, nachdem Sartorius auch im weiteren Verlauf eher schlechte Nachrichten und durchwachsene Quartalszahlen lieferte.

Immerhin gelang es dem Papier seit dem Herbst 2023 wieder Boden gutzumachen, was allerdings auch dem verbesserten Aktienmarktumfeld geschuldet war. Die nun vorgelegten Zahlen trieben den Kurs aber deutlich über die 300-Euro-Marke, da sie die Markterwartungen erreichten. So sank der Umsatz in 2023 um wechselkursbereinigte 16,6 Prozent auf 3,396 Milliarden Euro, nachdem das Vorjahr noch von Sonderumsätzen in Zusammenhang mit der Covid-19 positiv beeinflusst war.

Das operative Ergebnis (Ebitda) gab gleichzeitig um 31,7 Prozent auf 963 Millionen Euro nach, wozu vor allem Volumen- und Produktmixeffekte verantwortlich waren. Mit einer operativen Marge von 28,3 Prozent lag der Konzern dabei exakt auf der eigenen Prognose, die einen Wert „etwas über 28 Prozent“ vorsah.

Für Beruhigung bei den Anlegern sorgte aber vor allem der Ausblick, der trotz instabiler Markttrends und einer eingeschränkten Visibilität ein Umsatzzuwachs im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich vorsieht. Die operative Marge soll dabei wieder über die 30-Prozent-Marke klettern. Trotzdem scheint ein weiterer Kursanstieg schwierig, da bis zur Marke von 350 Euro mehrere technische Widerstände warten. Zudem hat die Vorzugsaktie seit dem Tief bereits knapp die Hälfte ihres Wertes zugelegt, so dass der Titel überkauft sein könnte. Direktinvestments bleiben daher sehr langfristig orientierten Anlegern vorbehalten.

Interessant ist die Entwicklung für Anleger, die im Juni das vorgestellte Discount-Zertifikat (PN16MH) mit Cap bei 300 Euro und Laufzeit bis Dezember 2023 [ HIER klicken ] kauften. Sie haben die Vorzugsaktie im Dezember bezogen – mit einem Einstandskurs von 270,24 Euro, was dem damaligen Zertifikate-Kurs entsprach. Somit liegt deren Position nun rund 22 Prozent im Plus.

Wer den Gewinn realisiert oder das nötige Kleingeld für ein zusätzliches Investment auf diesen Basiswert hat, für den kann erneut ein Discount-Zertifikat die richtige Wahl sein. Der ausgewählte Discounter (SQ72PJ) mit Cap bei 320 Euro läuft bis 21. Juni 2024. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die 320er-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 291,37 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht. Der Rabatt gegenüber dem Direktinvestment läge bei rund 13 Prozent. Geht die Aktie hingegen über dem Cap bei 320 Euro über die Ziellinie, erzielt der Anleger – quasi als Trost für den entgangenen Aktienkauf – aktuell eine Maximalrendite von 9,8 Prozent (23,4 Prozent p.a.), da er dann 320 Euro in Cash ausbezahlt bekommt.

Sartorius-Aktie (Vorzüge, Tageschart): starke Aufholbewegung

Bildquelle: Sartorius; Chartquelle: stock3.com

