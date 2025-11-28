FlatexDegiro-Aktie // Weiter optimistisch

Die Aktie des Online-Brokers FlatexDegiro bleibt charttechnisch auf Kurs, auch wenn sich die Aufwärtsdynamik (zeitweise) etwas abgeschwächt hat: Nach dem sehr steilen Anstieg bis auf 34,55 Euro kam es zu einem Rücksetzer auf die kurzfristige Trendlinie, die sogar (leicht) unterschritten wurde (siehe auch Tageschart unten). Bislang hat sich der Trend als robust erwiesen.

Letztlich würde sich die Situation erst bei Kursen unter 29 Euro, 27 Euro und unter 25 Euro – die 200-Tage-Durchschnittslinie verläuft derzeit bei 25,70 Euro – sukzessive eintrüben. Derzeit deutet noch nichts auf eine ausgeprägtere Konsolidierung hin, außer, dass die Hausse der Aktie schon Ende 2022 bei unter sechs Euro begonnen hat.

Im dritten Quartal 2025 stiegen die Umsatzerlöse um 18 Prozent auf 132 Millionen Euro und das Konzernergebnis legt um 57 Prozent auf 39 Millionen Euro zu. FlatexDegiro hat daraufhin seine Umsatz- und Ergebnisprognose für Gesamtjahr erneut angehoben und erwartet nun einen Umsatz von 530 bis 550 Millionen Euro und ein Konzernergebnis zwischen 150 und 160 Millionen Euro (wir hatten HIER berichtet). Fundamental ist die Aufwärtsbewegung somit gut untermauert.

Auch die Analysten bleiben grundsätzlich optimistisch für den Online-Broker: Goldman Sachs hob Anfang November sein Kursziel von 36 auf 38 Euro mit einem Buy-Rating an. Die Deutsche Bank sieht einen Kurs von 35 Euro und rät ebenfalls zum Kauf. Die Schweizer UBS ging zuletzt von einem möglichen Kurs in Höhe von 36,50 Euro aus. Jefferies hat sein Rating für FlatexDegiro, nach dessen Präsentation auf dem Frankfurter Eigenkapitalforum, auf Hold mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.

Charttechnisch hellt sich die Situation bei Kursen über dem Oktober-Hoch bei 34,55 Euro auf. Bei einer Konsolidierung sollte die 25-Euro-Marke möglichst nicht unterschritten werden. Der Trend ist für die FlatexDegiro-Aktie einstweilen weiter nach oben gerichtet.

FlatexDegiro-Aktie (Tageschart): Aufwärtsmomentum

Bildquelle: FlatexDegiro; Chartquelle: stock3.com; Transparenzhinweis: Zwischen Plusvisionen und Flatexdegiro besteht eine Vereinbarung über eine entgeltliche Berichterstattung.