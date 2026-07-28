Atoss Software-Aktie / Gute Zahlen und Hilfe von SAP

Auch im zweiten Quartal kann Atoss Software überzeugen. Denn das Unternehmen setze seinen Wachstumskurs mit neuen Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis dynamisch fort. Zudem bestätigte das Management die Guidance für das Gesamtjahr.

Trotzdem ist die Atoss-Software Aktie (51440) meilenweit vom Rekordhoch bei 147,60 Euro entfernt. Eigentlich ist sogar fast das Gegenteil der Fall, denn der Titel markierte erst vor Monatsfrist ein Zwischentief bei 65,00 Euro. Von dort konnte sich das Papier allerdings zuletzt deutlich verbessern. Denn neben den eigenen Zahlen gab es auch kein Rückenwind für die Branche durch eine positive Ertragssituationen beim großen Software-Konzern SAP.

Doch zurück zu Atoss: Der Spezialist für die bedarfsoptimierte Personaleinsatzplanung erzielte im ersten Halbjahr ein Umsatz-Plus von zwölf Prozent auf 103,2 Millionen Euro. Dabei erwirtschaftete der Konzern eine operative Marge (Ebit) von 35 Prozent. Dies ist immerhin ein Prozentpunkt mehr als vor Jahresfrist.

Möglich war dies, weil die Auftragslage vor allem im Cloud-Geschäft weiter sehr gut ist. Genau deshalb bestätigte der Vorstand auch die Prognose für das Gesamtjahr, obwohl das makroökonomische und vor allem das geopolitische Umfeld weiter sehr unsicher sind. Demnach soll der Umsatz zwischen 210 und 215 Millionen Euro durchs Ziel gehen. Die Ebit-Marge soll dabei mindestens 34 Prozent erreichen.

Diese Zahlen sorgten bei der Atoss-Aktie für deutliche Kursgewinne, die damit wieder im Bereich knapp unter der 85-Euro-Marke notiert. Damit liegt der Kurs in etwa auf dem Bereich unserer Besprechung vom April [HIER klicken], als wir die Aktie für Langfristanleger als interessant einstuften.

Diese Einschätzung gilt auch heute, zumal die Aktie fundamental noch immer sehr günstig ist. So liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (auf Basis der geschätzten Gewinne für 2027) bei 20. Ungewöhnlich hoch ist zudem die Dividenden-Rendite, die 2,7 Prozent erreicht.

Verbessert sich mit der jüngsten Kurserholung zudem die Charttechnik. Denn ein Überwinden der Marke von 84,00 Euro würde sogar ein neues Kaufsignal generieren. Dann wäre der Weg zunächst bis zur 90-Euro-Marke zunächst frei, was wiederum eine Rückkehr zur 100er-Grenze nach sich ziehen könnte. Wir bleiben daher optimistisch.

Erfreulich: Mit der Société Générale hat ein Emittent unseren Ruf vom April [HIER klicken] erhört und einige Discount-Zertifikate auf diesen Basiswert emittiert. Unser Rabatt-Favorit (FE53BX) läuft bis zum 19. März 2027. Geht die Aktie dann über dem Cap bei 80,00 Euro durchs Ziel, erzielt der Anleger eine Maximalrendite von 10,8 Prozent oder 16,3 Prozent p.a. Rutscht das Software-Papier am Bewertungstag unter das Cap-Niveau, dann tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 72,20 Euro, was den aktuellen Zertifikatepreis entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von 10,3 Prozent gleichkommt.

Atoss Software-Aktie (Tageschart): Abwärtstrend gebrochen

Bildquelle: Atoss Software; Chartquelle: stock3.com