Deutz-Aktie // Die Rüstung treibt an

Vor wenigen Tagen deutete Vorstandschef Sebastian Schulte an, dass er sich den Einstieg in das Rüstungsgeschäft durchaus vorstellen könne. Und schon sprang die Deutz-Aktie (630500) an die Sechs-Euro-Marke nach oben, wo allerdings dicke charttechnische Widerstände warten. Zum Wochenschluss meldete der Motorenbauer nun aber eine Übernahme in den USA, die Stromerzeugungsaggregate herstellt. Wir klären auf, warum auch dieser Deal im Zusammenhang mit der Zeitwende steht, die mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine begann.

CEO Schulte erklärte, dass neben der möglichen Lieferung von Motoren für radgetriebene Panzer, Mannschaftstransporter und Versorgungsfahrzeuge auch Geräte, bei denen das Thema Energie im Fokus stehe, eine mögliche Option zur Ausweitung des Geschäftsmodells sein könne. Zudem würde dies dafür sorgen, dass Deutz weniger zyklisch aufgestellt sei, als bislang.

Daher passt der Kauf von Blue Star Power Systems aus North Mankato, Minnesota, gut ins Bild. Denn Blue Star Power Systems ist ein Hersteller von Stromerzeugungsaggregaten, die hauptsächlich durch Gas oder mit Diesel angetrieben werden. Die können im militärischen Einsatz beispielsweise für eine sichere Energieversorgung von Militärstützpunkten oder Lazaretten sorgen. Somit rückt die Deutz-Aktie mehr in das Blickfeld jener Anleger, die zuletzt schon Werte wie Hensoldt oder Rheinmetall kräftig angeschoben haben.

Operativ spürt der Motorenbauer die Konjunkturschwäche. Dies belegen die Zahlen des ersten Quartals. Der Motorenabsatz sank um rund 17 Prozent auf 38.242 Einheiten, weshalb es beim Umsatz zu einem Minus von 10,3 Prozent auf 454,7 Millionen Euro kam. Als Folger der fehlenden Umsätze brach auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um rund ein Viertel auf 27,7 Millionen Euro ein.

Charttechnisch steht die Deutz-Aktie zudem vor einer schwierigen Situation, denn exakt an der Sechs-Euro-Marke befindet sich eine dicke Widerstandszone, die bereits im Mai 2024, aber eben auch in den Jahren 2023 und 2019 nicht überwindbar waren.

Dem steht gegenüber, dass die Fundamentalbewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von neun und einer Dividenden-Rendite von 3,4 Prozent durchaus auch positive Argumente für den Aktienkauf liefert.

Aussichtsreich erscheint daher auch ein Discount-Zertifikat (SU9RPD) mit Cap bei 6,00 Euro und Bewertungstag am 20. Dezember 2024. Geht die Aktie über dem Cap bei 6,00 Euro über die Ziellinie, ist aktuell eine Maximalrendite von 9,9 Prozent (19,5 Prozent p. a.) möglich. Rutscht der Basiswert am Laufzeitende unter die Sechs-Euro-Marke, tilgt der Emittent via Aktienlieferung. Der Einstandskurs liegt dann bei 5,47 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Kurs entspricht und einem Rabatt gegenüber dem Direktinvestment von rund neun Prozent gleichkommt.

Deutz-Aktie (Tageschart): am Widerstand angekommen

