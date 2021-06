TUI-Aktie // Das Delta stört den Urlaub

Im Dezember 2020 schrieben wir bei Plusvisionen, dass der Kurs der TUI-Aktie (TUAG00) in staatlicher Hand liegt [ HIER klicken ], denn das Überleben des Reisekonzerns konnte damals nur die Bundesregierung sichern. Wir äußersten uns daher skeptisch zu weiteren Kurschancen. Zu diesem Zeitpunkt kostete das Papier ca. 4,65 Euro. Inzwischen haben wir die dritte Corona-Welle überstanden und die Lust auf das Reisen nimmt wieder zu. Trotzdem notiert der Titel mit 4,56 Euro sogar einige Eurocent unter dem damaligen Niveau.

Schuld daran ist vor allem die Tatsache, dass die Pandemie noch nicht besiegt ist und es wohl noch geraume Zeit andauern wird, bis wir tatsächlich wieder in alte Reisemuster zurückkehren können. So leidet der Titel aktuell vor allem unter der raschen Ausbreitung der offensichtlich ansteckenderen Delta-Variante des doofen Virus. Zudem belastet die Tatsache, dass die Bundesregierung und andere EU-Staaten planen, Touristen aus Großbritannien nicht willkommen zu heißen. Vielmehr ist eine Einstufung als Mutationsgebiet möglich, die eine Quarantäne erfordern, wenn Reisende von dort in die EU kommen.

Die Entwicklungen in Portugal, welches schon zum Mutationsgebiet erklärt ist, zeigen zudem, wie schnell sich die Situation am Reisemarkt ändern kann. Hier muss TUI nun Urlauber im Eiltempo nach Deutschland bringen, damit eine Quarantäne verhindert wird. All dies sind Unsicherheitsfaktoren, die einen Einstieg in die TUI-Aktie zum jetzigen Zeitpunkt sehr gefährlich machen, zumal auch das Kreuzfahrtgeschäft kaum in Schwung kommt. Engagements bleiben daher Anlegern vorbehalten, die hohe Risiken lieben.

Das im Dezember vorgestellte Bonus Zertifikat mit Cap (SD0G3V) [HIER klicken] dürfte im Juni zum Höchstbetrag von 4,20 Euro getilgt werden. Denn die nach der Kapitalerhöhung auf 0,94 Euro gesenkte Barriere dürfte bis zum 18. Juni nicht mehr in Gefahr geraten. Wer damals zugriff, der wartet die verblieben Tage bis zur Tilgung ab und freut sich über einen Gewinn von 7,4 Prozent.

Für Neuengagements bietet sich aktuell ein Bonus-Zertifikat mit Cap (HR5KMV) an, dessen Barriere bei 2,40 Euro liegt. Bleibt diese bis Dezember 2021 unverletzt, erzielt der Anleger eine maximale Rendite von 7,4 Prozent bzw.15,2 Prozent p.a. Erweist sich der komfortable Puffer von 47 Prozent überraschend als nicht ausreichend, tilgt der Emittent im Dezember via Aktienlieferung.

TUI-Aktie (Tageschart): Der jüngste Höhenflug ist gestoppt

Bildquelle: TUI

