About You-Aktie // Spannend

About You, der „Otto-Ableger“ (die Otto Stiftung und Michael Otto halten noch 36,4 Prozent und Benjamin Otto nochmals 7,1 Prozent) ist eine spannende Sache: Online-Modehandel wird weiter dynamisch an Bedeutung gewinnen, nicht nur wegen der Pandemie, wovon die Aktie tendenziell profitieren sollte.

Seit dem 16. Juni notiert die Aktie an der Börse. Der Platzierungspreis lag bei 23 Euro in etwa der Mitte der Preisspanne. Inzwischen notiert das Papier bei rund 26 Euro und kommt damit auf eine Marktkapitalisierung von stolzen 4,4 Milliarden Euro, wovon 19,2 Prozent im Streubesitz liegen.

Mit dem Großteil des Emissionserlöses von rund 657 Millionen Euro aus der Platzierung will About You die internationale Skalierung des Angebots vorantreiben und es sollen die technische Infrastruktur sowie die Distributionszentren gestärkt werden.

Im vergangenen Geschäftsjahr (bis 28. Februar 2021) kam der Modehändler auf einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro, nach 743 Millionen Euro im Jahr davor. Das Betriebsergebnis (Ebit) lag bei minus 56 Millionen Euro. Damals gab es einen Finanzmittelbestand von 108 Millionen Euro, trotz eines negativen freien Cash-flows in Höhe von 25 Millionen Euro.

Der Gewinn dürfte bei About You auch weiterhin nicht im Vordergrund stehen, ein Online-Händler wie About You will wachsen und Marktanteile gewinnen, beispielsweise auch gegen Wettbewerber Zalando, der sicherlich ein Vorbild ist und inzwischen auf einen Börsenwert von aktuell mehr als 26 Milliarden kommt.

Unternehmen wie About You gehört die Zukunft, gerade wenn sie es schaffen weiter ihre junge Kundschaft für sich zu begeistern. Stationäre Champions wie H&M dürften sich tendenziell schwerer tun. Rückschläge oder eine dynamischer Ausbruch nach oben, könnten von Anlegern deshalb zu Käufen oder Zukäufen genutzt werden.

About You-Aktie (Stundenchart): seitwärts



Bildquelle: About You

