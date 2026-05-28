Siltronic-Aktie // Kursverluste durch fette Umplatzierung

Alle Aktien, die mit Speicherchips in Verbindung gebracht werden können, haben in den vergangenen Wochen und Monaten massiv zugelegt. Dies gilt auch für Siltronic, deren Anteilschein sich seit Jahresbeginn nahezu verdoppelt hat. Nun hat aber Großaktionär Wacker Chemie Aktien über den Kapitalmarkt abgegeben. Dies sorgt auch bei der Siltronic-Aktie (WAF300) für Kursverluste, die sich aber in Grenzen halten.

Ursprünglich hatte Wacker Chemie vor, rund 1,8 Millionen Aktien über den Kapitalmarkt zu verkaufen. Die Nachfrage bei den institutionellen Anlegern war aber sehr hoch. So konnte der Münchner Chemiekonzern sogar 2,1 Millionen Anteilscheine zu einem Preis von 89,35 Euro umplatzieren. Dies entspricht rund sieben Prozent des Siltronic-Grundkapitals.

Wacker Chemie flossen dabei brutto mehr als 188 Millionen Euro zu. Trotzdem verlor die Wacker Chemie-Aktie (WCH888) leicht an Boden. Einerseits, da der Umplatzierungspreis unter dem Börsenkurs lag. Anderseits wurde Fantasie ausgepreist, da Siltronic langfristig eine prosperierende Zukunft von Analysten bescheinigt wird, an der Wacker Chemie nun im geringeren Maße partizipiert. Unsere aktuelle Einschätzung von Ende April zu Wacker Chemie ist hier [HIER klicken] zu finden.

Spannender ist allerdings die Entwicklung bei Siltronic. Dieser Titel konnte sich nach der Umplatzierung relativ gut behaupten. Der Kurs bewegt sich stabil im Bereich über 90,00 Euro, also über dem Umplatzierungspreis. Hilfreich für das Siltronic-Papier ist der gestiegene Freefloat. Somit könnte der bislang im SDAX gehandelte Wert nun die Reife für den MDAX erreicht haben.

Zudem gehen Marktkenner davon aus, dass Wacker Chemie wohl in naher Zukunft keine weiteren Anteilscheine über den Kapitalmarkt abgeben wird, nachdem der Anteil nun von 31 auf 24 Prozent gesenkt wurde. Hinzu kommt natürlich die aktuelle Euphorie um Chip-Werte.

Daher ist es sehr gut möglich, dass die Siltronic-Aktie ihr erst vor wenigen Wochen erreichtes Zwischenhoch bei 99,55 Euro zurückerobert und dann auch wieder dreistellige Kursnotierungen verzeichnen kann, wie dies zuletzt im Jahr 2022 der Fall war.

Spannung verspricht zudem die Charttechnik: Sollte nämlich die Widerstandsmarke bei 100 Euro genommen werden können, könnte der Weg sogar in Richtung 140,00 Euro frei sein. Gegen eine solche Bewegung sprechen allerdings die aktuellen Kursziele der Analysten. Denn die optimistische Schätzung liegt bei 103,00 Euro. Sie kommt von den Experten von Jefferies. Engagement bleiben daher Anlegen vorbehalten, die auf eine weitere positive Entwicklung bei Chip-Werten setzen.

Eine defensivere Anlageidee ist ein Discount-Zertifikat. Unser Favorit (FD6R9M) läuft bis zum 18. Dezember 2026. Der Cap liegt bei 80,00 Euro. Geht der Basiswert unter dem Cap durchs Ziel, werden dem Anleger Aktien ins Depot geliefert. Der Einstandspreis liegt dann bei 70,20 Euro, was dem aktuellen Zertifikate-Preis entspricht. Verweilt die Siltronic-Aktie hingegen über der 80-Euro-Marke, erhält der Anleger 80,00 Euro in Cash. Daraus ergibt sich eine Maximalrendite von 14,0 Prozent oder 23,7 Prozent p. a., was für den entgangenen Aktieneinkauf gut entschädigt.

Wacker Chemie-Aktie (Tageschart): steile Aufwärtsbewegung

Bildquelle: Wacker Chemie; Chartquelle: stock3.com