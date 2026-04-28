Nynomic-Aktie // Und plötzlich schießt der Kurs nach oben

Als Plusvisionen das letzte Mal, im September 2022, [siehe HIER] über die Beteiligungsgesellschaft Nynomic – Schwerpunkt optische und berührungslose Mess- und Sensortechnik – berichtete, stand die Aktie, auf einem ähnlichen Niveau wie aktuell: Derzeit notiert der Anteilsschein bei rund 22 Euro, damals waren es um die 26 Euro. Zwischenzeitlich sackte das Papier allerdings im März (2026) bis auf gut acht Euro ab. Dann allerdings kam es zu einer fulminanten Wende und zu einem explosionsartigen Kursanstieg. Was war passiert?

Es geht um eine Beteiligung von Nynomic: Laytec. Das Unternehmen, 1999 in Berlin gegründet, ist einer der weltweit führenden Hersteller optischer Messtechnik für Dünnschichtprozesse. Die Messsysteme finden ihre Anwendung in der Optoelektronik, Elektronik, Photovoltaik, Optik, Photonik, Halbleiterindustrie sowie bei der Herstellung von Flachbildschirmen und Speicherchips. Die Messgeräte von LayTec liefern Echtzeitinformationen über die qualitätsbestimmenden Parameter von Beschichtungsprozessen.

In den US-Finanzmedien war über Laytec als Unternehmen im Ökosystem bei der Herstellung von Hochleistungschips für Anwendungen der künstlichen Intelligenz berichtet worden. Laytec wurde auch im Zusammenhang mit Aixtron genannt, dessen Aktie jüngst hervorragend performte [siehe auch HIER]. Es wurde darüber spekuliert, ob Laytec womöglich (deutlich) mehr wert sei als Nynomic insgesamt, die aktuell von der Börse mit 141,9 Millionen Euro bewertet werden (bei 8,30 Euro waren es lediglich 54,5 Millionen Euro.

Zuletzt hatte Nynomic für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 92,6 Millionen Euro gemeldet, nach 102,4 Millionen im Jahr 2024. Der Betriebsgewinn (Ebit) lag dabei bei rund zwei Millionen Euro, was ein Minus von 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Ebit-Marge erreichte somit rund zwei Prozent (2024: sieben Prozent). Maßgeblich belastend wirkten Restrukturierungsaufwendungen und fehlende Skaleneffekte durch Umsatzrückgänge. Das eingeleitete Effizienzprogramms NyFit2025 zeigte im zweiten Halbjahr aber schon positive Effekte.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz von 100,0 bis 105,0 Millionen Euro bei einer Ebit-Marge zwischen sechs und acht Prozent. Die Entwicklung des Auftragsbestandes im ersten Quartal gebe bereits eine gute und stabile Visibilität auf das Geschäftsjahr 2026.

Die Börse ist sehr angetan von der Laytec–Geschichte; auch wenn der Kurs zurzeit etwas runterkommt, befindet sich die Aktie nach wie vor auf einem beachtlichen Niveau. Nynomic bleibt für spekulative Anleger ein spannendes Investment.

Nynomic-Aktie (Tageschart): Kursexplosion

Bildquelle: Nynomic; Chartquelle: stock3.com