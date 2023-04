Einhell-Aktie // Günstige Bewertung trotz Rekordjahr und Dividenden-Erhöhung

Einhell – eine schöne Erfolgsgeschichte. Inzwischen entwickelt und vertreibt der Anbieter aus dem niederbayerischen Landau an der Isar seit mehr als 58 Jahren für die Do-It-Yourself Branche Heimwerker- und Hobbygärtner-(Elektro-)geräte mit weltweit mehr 40 Tochtergesellschaften vor allem über Baumärkte. Die Marke Einhell ist inzwischen gut bekannt.

Im vergangenen Geschäftsjahr ist es Einhell gelungen die Umsatzmarke von einer Milliarde zu knacken. Der Konzernumsatz legte um elf Prozent auf 1.032,5 Millionen Euro zu. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich um 12,3 Prozent auf 92,5 Millionen Euro. Das bedeutet immerhin eine Ebit-Marge von 9,0 Prozent. Der Jahresüberschuss (nach Anteilen Dritter) kletterte leicht um zwei Prozent auf 59,8 Millionen Euro. Je Vorzugsaktie ergibt das ein Ergebnis von 15,86 Euro und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von lediglich 9,9.

Einhell will auf Wachstumskurs bleiben, auch durch die Übernahmen in Kanada und Finnland sowie geplante Übernahmen in Vietnam und Thailand. Die Markenstärke soll konsequent genutzt werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 ist ein – dezentes – organisches Umsatzwachstum von vorsichtigen drei Prozent vorgesehen, bei einer Vorsteuerrendite von 8,0 bis 8,5 Prozent (2022: 8,5 Prozent).

Ein Treiber für die Entwicklung ist sicherlich die Akku-Plattform Power X‐Change, mit der Einhell ein kompatibles Akkusystem für Heimwerker und Hobbygärtner bietet. Alle Power X-Change-Akkus können sortimentsübergreifend in mehr als 250 Werkzeugen und Gartengeräten eingesetzt werden.

Angesichts des Wachstums und der Rendite bewertet die Börse die Einhell-Aktie mit einem KGV von knapp zehn recht vorsichtig, zumal nach der Hauptversammlung am 23. Juni je Stammaktie eine Dividende von 2,90 Euro je Vorzugsaktie (dritte Dividenden-Erhöhung in Folge, 2022: 2,60 Euro je Vorzugsaktie) ausgeschüttet werden sollen. Das entspäche aktuell einer Dividenden-Rendite von immerhin 1,8 Prozent.

Charttechnisch notiert die Aktie derzeit über der 200-Tage-Linie und befindet sich in einem Aufwärtstrend. Eine wichtige Barriere auf dem Weg nach oben ist der Bereich um 178 Euro. Bei einer Abwärtsbewegung sollte das Papier möglichst nicht unter 117 Euro sinken.

Einhell-Aktie (Tageschart): leichter Aufwärtstrend nach Korrektur und Bodenbildung



Bildquelle: Einhell; Chartquelle: stock3.com

