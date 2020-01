Deutsche Telekom-Aktie // Sicherer Hafen mit schöner Dividenden-Rendite?

Was wird mit der Konjunktur? Lässt sich der Coronavirus eindämmen? Wie gestalten sich die Gespräche zwischen EU und den Briten zum Freihandelsabkommen? Drohen neue Handelskonflikte? Wer nicht zum Bitcoin als neuer Krisenwährung greifen oder in den sicheren Hafen Gold schippern will, der könnte derzeit vielleicht ein Engagement in Deutsche Telekom-Aktien in Erwägung ziehen.

Deutsche Telekom? Bitte?! Ist das nicht die Aktie, die schon seit Jahren nicht von der Stelle kommt? Ist sie. Aber womöglich macht das ihre herben Charme aus. Im Prinzip pendelt sie seit 2015 um die Marke von 15 Euro – dort stand die T-Aktie bereits auch schon 2004.

Die Risiken scheinen somit überschaubar, auch wenn Anleger die Kursentwicklung der Vergangenheit nicht eins zu eins in die Zukunft fortschreiben sollten. Was könnte noch für die Aktie der Deutschen Telekom sprechen?

Charttechnisch hat sie bei 14,50 / 14,60 Euro offenbar einen gewissen Boden gefunden (siehe Tageschart unten). Sie scheint trotz zeitweiliger Krisenstimmung an der Börse nicht gewillt unter dieses Niveau abzusinken.

Die Deutsche Telekom ist kein sonderlich zyklischer Wert, will heißen, dass sie nicht sensibel auf Konjunkturschwankungen reagiert. Die Hebel bei der Telekom sind andere, zum Beispiel der 5G-Mobilfunkausbau oder die dazugehörige Versteigerung der Frequenzen.

So wurden die hohen Kosten der Auktion wurden auch als Grund für Dividenden-Kürzung von 0,70 Euro auf 0,60 Euro – für das Geschäftsjahr 2019 – angegeben. Wobei dieses 60 Cent die Mindestdividende für die kommenden Jahre sein soll.

Bliebe es dabei wäre das eine hübsche Verzinsung auf das eingesetzte Kapital: Die T-Aktie notiert zurzeit bei 14,85 Euro. Bei einer Dividende von 60 Cent errechnet sich daraus eine Dividenden-Rendite von vier Prozent. Wo gibt es das aktuell schon? Und die nächste Hauptversammlung (HV) der Deutschen Telekom findet bereits am 26. März 2020 in Bonn statt.

Deutsche Telekom-Aktie (Tageschart): Wende?



Bildquelle: Deutsche Telekom