Cliq Digital-Aktie // Konsolidierung nach besserer Prognose?

Es läuft weiter bei Cliq Digital. Der Streaming-Dienst bietet unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport- und Filminhalten. Das ist nicht nur wegen der Pandemie gefragt, aber vielleicht deswegen besonders.

Nun hat Cliq Digital seine Prognose für das Gesamtjahr erhöht: Erwartet wird nun ein Bruttoumsatz von 105 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) in Höhe von mindestens 15 Millionen Euro. Grund für den optimistischeren Ausblick ist eine stärkere Geschäftsentwicklung, vor allem in den USA geht das Business gut, in Europa ziehen die Umsätze an. Einer der Erfolgsfaktoren ist nach wie vor die grundlegende Neuausrichtung vom Medieneinkauf: Cliq Digital macht das nun selbst.

Eine weitere positive Nachricht: Ab dem 1. Dezember wird Cliq Digital Mitglied im MSCI Global Micro Cap Index sein wird. Der MSCI Global Micro Cap Index erfasst Micro-Cap-Werte aus 22 entwickelten Märkten und die Cliq Digital-Aktie ist eine von zwölf deutschen Neuaufnahmen in den Index.

Die Aktie befindet sich weiter in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Allerdings hat jüngst die Dynamik nach oben etwas nachgelassen, was auch an einem gekippten MACD (siehe Tageschart unten) abzulesen ist. Steht eine Konsolidierung an? Gut möglich nach den überaus kräftigen Kurssteigerungen seit Jahresanfang. Auch der Abstand zur 200-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 9,23 Euro verläuft, ist recht groß geworden. Die Aktie notiert derzeit bei 18,30 Euro.

Auf längere Sicht bleibt Cliq eine Wachstumsgeschichte – und ist auch gut gerüstet dieses zu bewältigen, etwa durch die Migration in die AWS-Cloud (Amazon-Cloud). Eine weitere Expansion löst somit nicht unbedingt proportional steigende Kosten aus. Eine mögliche Margen-Verbesserung schafft zusätzliche Bewertungsspielräume.

Cliq Digital-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend



