16. International Investment Forum (IIF) // Jetzt kostenlos anmelden

Das 16. International Investment Forum (IIF) findet am 8. Oktober 2025 ab 9.55 Uhr statt.



Das International Investment Forum ist eine digitale Live-Investoren-Konferenz, die direkten Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus Europa und Nordamerika bietet. Insgesamt präsentieren 20 internationale Unternehmen hier ihre Geschäftsmodelle, aktuelle Zahlen und ihren Zukunftsausblick. Die präsentierenden Gesellschaften sind in zukunftsweisenden Branchen tätig, darunter:



– Industrie und Cleantech

– Medizintechnik und Biotechnologie

– Rohstoffe und Energie

– Software und künstliche Intelligenz

– Sicherheitsdienstleistungen

– Beteiligungen und Investments

Teilnehmende Unternehmen:

– Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) – Deutschland

– Energy S.p.A (ISIN: IT0005500712) – Italien

– Idus Holding AG (ISIN: DE0006200108) – Deutschland

– SDM SE (ISIN: DE000A3CM708) – Deutschland

– Naoo AG (ISIN: CH1323306329) – Deutschland

– Net Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34) – Deutschland

– Rational AG (ISIN: DE0007010803) – Deutschland

– Power Metallic Mines Inc. (ISIN: CA73929R1055) – Kanada

– Graphano Energy Ltd. (ISIN: CA38867G2053) – Kanada

– Finexity AG NA O.N. (ISIN: DE000A40ET88) – Deutschland

– Dynacert Inc. (ISIN: CA26780A1084) – Kanada

– Globex Mining Enterprises Inc. (ISIN: CA3799005093) – Kanada

– Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072) – Kanada

– Pasinex Resources Limited (ISIN: CA70260R1082) – Kanada

– Bionxt Solutions Inc. (ISIN: CA0909741062) – Kanada

– First Nordic Metals Corp. (ISIN: CA33583M1077) – Kanada

– Desert Gold Inc. (ISIN: CA25039N4084) – Kanada

– Silver Viper Minerals Corp. (ISIN: CA8283344098) -Kanada

– Sranan Gold Corp. (ISIN: CA85238C1086) – Kanada

– Samara Asset Group plc (ISIN: MT0001770107) – Malta



Das vollständige Programm mit allen Präsentationszeiten zum 16. IIF kann heruntergeladen werden. Die Teilnahme ist kostenfrei und als Fachkonferenz MiFID II-compliant.

Bildquelle: GBC AG