Encavis-Aktie // Mit Wachstum und grünem Strom im Trend

Sektkorkenknallen bei beim Solar- und Windparkbetreiber Encavis. Dem scheint die Covid-19-Pandemie nichts anzuhaben. Alle gesteckten Ziele wurden sogar übertroffen. Die 84 Wind- und 190 Solarparks des Portfolios im Eigenbestand und im Asset Management für Dritte produzierten unbeeindruckt von dem Virus grünen Strom.

Auch im ersten Quartal 2020 gab es günstige meteorologische Bedingungen, die jedoch in Summe unter dem Niveau des extrem günstigen ersten Quartals 2019 lagen. Auf der Grundlage des erfreulichen Geschäftsverlaufs im Auftaktquartal, ohne Berücksichtigung der positiven Wettereffekte des ersten Quartals, rechnet der Encavis-Vorstand damit, die Finanz- und Ertragskennzahlen für das Gesamtjahr 2020 weiter steigern zu können.

Klar, dass das die Börse freut und die Encavis-Aktie entsprechend gefeiert wird – und die Crash-Tiefs weiter hinter dem Papier liegen (siehe auch Tageschart unten).

Der Umsatzanstieg im ersten Quartal 2020 um rund 9,7 Prozent auf 65,2 Millionen Euro ist vornehmlich auf den Erwerb von acht im Betrieb befindlichen Windparks in Dänemark mit einer Gesamtkapazität von rund 81 Megawatt (MW) im Dezember 2019.

Das erzielte operative Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (Ebit) in Höhe von 28,1 Millionen Euro ist ein Plus von 20,0 Prozent im Vorjahresvergleich und resultierte in einer Ebit-Marge von 43 Prozent, gegenüber 39 Prozent im Vorjahr.

Insgesamt erzielte Encavis ein operatives Konzernergebnis in Höhe von 13,5 Millionen Euro nach 7,9 Millionen Euro im Jahr zuvor. Deutlich Anstieg des operativen Cash-flow von 15,9 Millionen Euro auf 50,8 Millionen Euro profitierte unter anderem von belastenden Einmal- und Stichtagseffekten im Vorjahresquartal:

Encavis rechnet mit einer Steigerung des operativen Ebit auf mehr als 130 Millionen Euro (2019: 132,2 Millionen Euro). Für den operativen Cash-flow erwartet der Konzern ein Ergebnis von mehr als 200 Millionen Euro (2019: 189,3 Millionen Euro). Zudem wird ein operatives Ergebnis je Aktie von 0,41 Euro erwartet (2019: 0,43 Euro).

Grüner Strom und Wachstum liegen im Trend. Damit ist Encavis sehr gut positioniert, was auch die Börse goutiert. Die operative Ebit-Marge von 43 Prozent eröffnet zweifellos Bewertungsspielräume. Die Aktie bleibt attraktiv.

Encavis-Aktie (Tageschart): Aufwärtstrend, aber schon wieder recht großer Abstand zur 200-Tage-Linie

